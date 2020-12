risch Peter Glanzmann ist neuer Leiter der Abteilung Planung, Bau und Sicherheit Gleichzeitig wird der 59-Jährige per 1. Januar Mitglied der Geschäftsleitung. Der Gemeinderat kann die Position mit einer führungserfahrenen Fachperson besetzen, die bereits für die Gemeinde tätig war.

Peter Glanzmann Bild: PD

(cro) Peter Glanzmann, Architekt FH (HTL), Jahrgang 1961, kennt die Gemeinde Risch aus seiner früheren zehnjährigen Tätigkeit als Abteilungsleiter (1. März 2000 bis 31. März 2010) sehr gut, heisst es in einer entsprechenden Medienmitteilung der Gemeinde Risch. Aktuell ist er als Projektleiter für die Zentrumsplanung in Rotkreuz für die Gemeinde Risch tätig. «Mir gefällt die Herausforderung, die sich in Zusammenhang mit der Entwicklung im Zentrum von Rotkreuz ergibt. Ich freue mich auf meine Tätigkeit bei der Gemeinde Risch», wird Peter Glanzmann zitiert.

Nach seinem Studium am Technikum in Horw war Peter Glanzmann dreieinhalb Jahre als Projektleiter tätig und führte über zehn Jahre ein eigenes Architekturbüro.

Nach seinem Weggang von der Gemeinde Risch im Jahr 2010 war er für zweieinhalb Jahre für die Stadt Zug als Leiter Hochbau tätig, bevor er seine aktuelle Stelle als Kantonsbaumeister (Kantonsarchitekt) beim Kanton Schwyz Anfang 2013 antrat. Nun kehrt er zurück in die Gemeinde Risch.

Der Gemeinderat und die Geschäftsleitung heissen Peter Glanzmann herzlich willkommen zurück und freuen sich, einen ausgewiesenen Fachmann für diese wichtige Position gewonnen zu haben, wie es weiter heisst.