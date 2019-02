Risch: Pfarrer tritt zurück Thomas Schneider hat demissioniert. Nun müssen die Pfarreien gmeinsam mit dem Bischof einen neuen Priester finden.

Thomas Schneider (Bild: pd)

Aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen hat Pfarrer Thomas Schneider (Bild) seine Demission als Pastoralraumpfarrer des Pastoralraums Zugersee Südwest sowie als Pfarrer der Pfarreien Risch, Rotkreuz und Meierskappel per 30. April 2019 eingereicht. Bischof Felix Gmür hat die Demission entgegengenommen. Zusammen mit den Verantwortlichen des Bistums Basel wird nun eine geeignete Nachfolge gesucht. Die offizielle Verabschiedung von Thomas Schneider findet am Samstag, 20. April, in Risch statt. (ml/pd)