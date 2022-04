Risch Rechnung 2021 schliesst 10,8 Millionen Franken im Plus Für das Jahr 2021 wurde ursprünglich ein Ertragsüberschuss von 112’300 Franken budgetiert. Der Überschuss von 10,8 Millionen Franken soll zur Finanzierung der anstehenden Investitionen verwendet werden.

Der Vorsteher Finanzen/Controlling, Gemeinderat Francesco Zoppi, zeigt sich in einer Medienmitteilung der Gemeinde Risch erfreut über das Ergebnis: «Das positive Jahresergebnis resultiert aus einem um 1,4 Millionen Franken tieferen Aufwand und einem um 9.3 Millionen Franken höheren Ertrag. Die Aufwandunterschreitung ist vor allem auf tieferen Personalaufwand, weniger Transferaufwand sowie einen tieferen Sach- und übrigen Betriebsaufwand zurückzuführen.»

Zu den Mehrerträgen beigetragen hat insbesondere der Fiskalertrag, welcher um 9.2 Millionen Franken über Budget und 6.3 Millionen Franken über Vorjahr liegt. Die Steuererträge der natürlichen Personen liegen um 5.0 Millionen Franken und jene der juristischen Personen um 2.1 Millionen Franken über Budget. Die übrigen direkten Steuern sind um 2.1 Millionen Franken über Budget ausgefallen.

Die Nettoinvestitionen liegen mit 14.1 Millionen Franken um 15.2 Millionen Franken tiefer als budgetiert und konnten aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Reserven für Abschreibungen erhöht

Die Reserven für zukünftige Abschreibungen (inklusive Heimfall Alterszentrum Dreilinden) sind laut Medienmitteilung mit dem Gewinnverwendungsbeschluss 2020 um 5‘500‘000 Franken auf Total 45.5 Millionen Franken erhöht worden. Gemäss Budget 2021 sind Reserven für zukünftige Abschreibungen in Höhe von 3.0 Millionen Franken aufgelöst worden und diese betragen neu total 42.5 Millionen Franken.

Gemäss Beschluss der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Einwohnergemeinde vom 26. September 2021 anlässlich der Urnenabstimmung vom 26. September 2021 wird die Heimfallentschädigung an die Stiftung Alterszentrum Risch/Meierskappel in Höhe von 15.5 Millionen Franken künftig als separate Position im Eigenkapital ausgewiesen, was mit der Jahresrechnung 2021 umgesetzt wurde.

Der Ertragsüberschuss von 10.8 Millionen Franken soll auf die neue Rechnung vorgetragen, zur Stärkung der Reserven und für Zusatzabschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen verwendet werden. Die grossen anstehenden Investitionsvorhaben können so zusätzlich mit eigenen Mitteln finanziert werden. Francesco Zoppi meint zur Gewinnverwendung:

«Der Gemeinderat verfolgt mit der gewählten Strategie bewusst eine nachhaltige Finanzpolitik».

Die geplanten Investitionen sind so bereits zu einem wesentlichen Teil eigenfinanziert. (haz)