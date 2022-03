Risch-Rotkreuz Asiatisches Essen, Glaces, Kaffee, eine Velowerkstatt und eine Kita: Diese Unternehmen ziehen in die Chäsimatt Nebst einem neuen Landi-Laden stehen nun weitere Dienstleister fest, die im Herbst 2023 in die Chäsimatt kommen. Rund um den Chäsiplatz soll durch einen Gewerbemix ein belebter und beliebter Treffpunkt entstehen.

Im Rotkreuzer Zentrum entsteht per Herbst 2023 eine Überbauung mit dem verkehrsfreien Chäsiplatz, 126 Mietwohnungen für eine diversifizierte Mieterschaft und ein vielfältiges Angebot an kleinen Gewerbeflächen. «Die Architekten, AM Architects aus Luzern, und wir als Bauherrschaft legen Wert auf eine nachhaltige Bausubstanz und einen identitätsstiftenden Charakter dieses neuen Rotkreuzer Stadtteils. Auf dem Chäsiplatz sollen sich Jung und Alt ‹daheim› fühlen», wird Kurt Müller, Rotkreuzhof Immobilien AG, in einer entsprechenden Medienmitteilung zitiert.

Nun können die ersten Gewerbeanbieter präsentiert werden. So wird das in Zug und Umgebung beliebte Thairestaurant Ying’s Thai Kitchen im Herbst 2023 einen zweiten Standort in der Chäsimatt eröffnen. Das Restaurant an der Baarerstrasse in Zug und der Shop im Metalli Zug bleiben weiterhin bestehen. In der Chäsimatt vereint das Wirtepaar Sajermann zukünftig ein Restaurant mit einem Asia Shop.

Bereits seit Januar 2021 empfängt der Jungunternehmer Fabian Müller Kunden in seinem Fahrradgeschäft «Hilltop Cycles» im alten «Chäsigebäude». Nebst Instandhaltungs-, Reparaturleistungen und dem Verkauf von Fahrrädern und Zubehör, erfüllt Fabian Müller auch den Kundenwunsch eines «Custom Bikes». Nach der Bauzeit wird er ein prominentes Ladenlokal in der Chäsimatt beim Kreisverkehr der Kantonsstrasse beziehen.

Die Kindertagesstätte rundet das Angebot ab

Mit dem Glacéproduzenten Martin Baumgartner aus Hünenberg (Hofladen-Glacé) zieht wieder ein Milchverarbeiter in der alten Käserei, dem «Chäsigebäude», ein. Seiner Kundschaft wird er dort einen Einblick in die Produktion geben und in der Gelateria die vielen Glacésorten zum Verkauf anbieten. Die Retailkunden wird Martin Baumgartner ebenfalls weiterhin betreuen.

Hannes und Buddy Stocker sind Vater und Sohn, «Kaffeeröst-Künstler», ausgebildete Musiker und im Kanton Zug bereits bestens bekannt. Bereits seit November 2021 können Passanten rund um das alte «Chäsigebäude» in Rotkreuz den Geruch von frisch geröstetem Kaffee geniessen. Die Kaffeeröster beziehen ihre definitiven Räumlichkeiten im historischen «Chäsigebäude» nach Vollendung der Chäsimatt.

Zu der Kiana Group AG zählen bereits elf Kindertagesstätten. In der Chäsimatt kommt per Herbst 2023 ein weiterer Standort dazu. Die Naturpädagogik und das Bilinguale stehen bei dieser Kita-Gruppe im Vordergrund. (cro)