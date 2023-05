Risch-Rotkreuz Autofahrer driftet betrunken im Kreisel – und wird nach Hausbesuch verhaftet Nachdem er mehrmals betrunken in Risch-Rotkreuz um den Kreisel fuhr und den Motor aufheulen liess, wurde ein 31-jähriger Autofahrer in seiner Wohnung ausfindig gemacht. Dort wurde er letztendlich verhaftet.

Ein 31-jähriger Autolenker sorgte am Mittwochmittag in Risch-Rotkreuz für Wirbel: Der alkoholisierte Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit liess auf der Buonaserstrasse im Bereich des Bahnhofs den Motor seines Autos aufheulen und die Räder durchdrehen. Danach driftete er mehrfach um den dortigen Kreisel und fuhr anschliessend in Richtung Dorfzentrum davon, wie die Zuger Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Vorfall ereignete sich dabei kurz vor 12 Uhr. Personen hatten das auffällige Fahrverhalten beobachtet und die Polizei informiert. Dank guter Angaben gelang es dieser, den Autolenker in seiner Wohnung ausfindig zu machen. Dort konnten deutliche Alkoholsymptome festgestellt werden. Es wurde daraufhin eine Blut- und Urinprobe im Spital angeordnet. Da sich der 31-Jährige gemäss Polizei «renitent verhielt», wurde er vorläufig festgenommen. Er erhielt zudem ein Fahrverbot für die Schweiz und muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten. (lga)