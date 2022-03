Risch-Rotkreuz Im Gebiet Weid wird die Mischabwasserleitung durch ein Trennsystem ersetzt Durch die neue Abwasserleitungen soll das Überlastungsrisiko bei Regenereignissen reduziert werden. Die Arbeiten starten am 28. März und dauern rund ein Jahr.

Im Gebiet Weid in Rotkreuz wird das Abwasser künftig getrennt ablaufen. Bild: PD

Im Zuge der Regenereignisse in den Jahren 2014 und 2021 wurden verschiedene Gebiete in der Gemeinde Risch überflutet. Gleichzeitig kam es zu Überlastungen der Mischabwasserleitung in Rotkreuz, wodurch Untergeschosse und Tiefgaragen verschiedener Liegenschaften geflutet wurden. Um das Überlastungsrisiko der Mischabwasserleitung zu reduzieren, erfolgt im Gebiet Weid die Umstellung der Siedlungsentwässerung vom Misch- ins Trennsystem, wie einer Mitteilung der Gemeinde zu entnehmen ist.

Neben der hydraulischen Entlastung des Mischsystems wird mit der Umstellung ins Trennsystem die Trennung von nicht verschmutztem Niederschlagswasser und verschmutztem häuslichen Abwasser umgesetzt. Die Bauarbeiten starten am Montag, 28. März 2022, und dauern voraussichtlich bis Ende März 2023.

Einschränkungen für den motorisierten Verkehr

Das Bauvorhaben wird in mehreren Bauetappen realisiert. Während der Bauarbeiten wird es zu Einschränkungen für den motorisierten Verkehr kommen. Die Zufahrt zu den Liegenschaften mit Fahrzeugen wird nicht zu jeder Zeit möglich sein. Parkplätze werden zur Verfügung gestellt. Die Fusswegverbindungen und der Zugang zu den Liegenschaften bleiben gewährleistet.

Die betroffenen Anwohner werden je Bauetappe spezifisch angeschrieben und über die jeweiligen Einschränkungen informiert.

Aktuelle Informationen im Internet

Da die Bauarbeiten witterungsabhängig sind, können Verschiebungen nicht ausgeschlossen werden. Über die genauen Bautermine informiert die Abteilung Planung/Bau/Sicherheit frühzeitig. Entsprechende Hinweise finden sich auf der Website. (cro)