Risch-Rotkreuz Kita Langmatt: Noch keine Betreuungsgutscheine in Sicht – aber 12 neue Plätze für Kleinkinder Das Projekt Betreuungsgutscheine der Gemeinde Risch ist sistiert, ebenso die Frage nach der Trägerschaft der Kita. Neu werden in der Gemeinde Betreuungsplätze für Kinder ab dem dritten Lebensmonat angeboten.

Die Räumlichkeiten der neuen Kita-Gruppe für Kinder vom dritten bis zum 18. Lebensmonat in der Kita Langmatt in Rotkreuz, die im Januar in Betrieb genommen wurden. Bild: PD

Das Kinderbetreuungsangebot in der Gemeinde Risch ist schon seit längerem ein Thema. Die FDP Risch-Rotkreuz reichte aus diesem Grund bereits vor eineinhalb Jahren eine Interpellation betreffend der modularen Tagesschule, der Ferienbetreuung, der Einführung von Betreuungsgutscheinen sowie der Kita Langmatt ein. Der Sozialvorsteher Roland Zerr sagte an der Rischer Gemeindeversammlung im November 2020, dass zum Thema Ende 2021 Klarheit bestehen soll. Was hat sich nun beim Kinderbetreuungsangebot getan?

«Seit dem Schuljahr 2021/22 bietet die Modulare Tagesschule während vier Ferienwochen Ferienbetreuung an», sagt Gabriela Walker, Leiterin Modulare Tagesschule der Gemeinde. Das Angebot wird aktuell evaluiert und kann aufgrund der gesammelten Erfahrungen angepasst werden. Das Ferienbetreuungsangebot werde von den Eltern grossmehrheitlich für Kinder im Kindergartenalter gebucht. Mit dem Bezug der neuen Räumlichkeiten für die Modulare Tagesschule im Schuljahr 2020/21 konnte die Anzahl der Mittagstischplätze erhöht werden. «Die Platzzahl wird laufend beobachtet und bei Bedarf erhöht. Aktuell besteht keine Warteliste», so Walker.

Viele Vorarbeiten für das Projekt Betreuungsgutscheine

«Das Projekt Betreuungsgutscheine ist zurzeit leider sistiert und wird erst in der nächsten Legislatur wieder aufgenommen. Allerdings sind viel Vorarbeiten bereits geleistet worden», erklärt Sozialvorsteher Roland Zerr. Zu den Vorarbeiten gehörten unter anderem diverse Kostenrechnungen, Anpassungen an Reglement und Verordnung, Festlegungen des massgebenden Einkommens und der Vermögensbasis zur Berechtigung von Betreuungsgutscheinen, ob es einen Geschwisterbonus geben soll, was dafür das Mindesterwerbspensum sein soll sowie die Höhe des Selbstbehalts. Die Frage zur Trägerschaft der Kita Langmatt bleibt ebenfalls vorerst noch offen.

Wie an der Gemeindeversammlung im Juni 2021 beschlossen wurde, werden in der gemeindeeigenen Kita Langmatt neu bereits Kleinkinder ab dem 90. Alterstag aufgenommen sowie die Betreuungsplätze mit 12 weiteren Plätzen auf 36 Plätze erhöht. «Die neu geschaffenen zusätzlichen 12 Betreuungsplätze bilden eine neue Kita-Gruppe, die im Januar 2022 für Kinder vom 3. bis zum 18. Lebensmonat in Betrieb genommen wurde», sagt Hanna Grossmann, Abteilungsleiterin Soziales und Gesundheit der Gemeinde Risch. Hierzu mussten bis Ende 2021 Umbauarbeiten in der Kita umgesetzt werden. Grossmann:

«Seit Januar 2022 wurden bereits fünf Kinder eingewöhnt. Weitere Kinder sind auf der Warteliste.»

Das Echo der Familien über das zusätzliche Betreuungsangebot sei durchwegs positiv.

230 neue Stellenprozente geschaffen

Momentan werden die ersten Erfahrungen mit der zusätzlichen Gruppe in der Kita Langmatt gemacht. Ein weiterer Ausbau der Kita Langmatt ist aktuell nicht geplant. «Doch das Angebot an Betreuungsplätzen in Rotkreuz wächst. Es wurde angekündigt, dass ab 2023 eine neue Kita in der Chäsimatt aufgeht», führt Grossmann aus.

Die Kleinkindbetreuung sei auch viel Vertrauensarbeit. Familien müssten sich an diese neue Möglichkeit zunächst gewöhnen. Aktuell werden in der Kita Langmatt noch keine Kinder ab dem 90. Lebenstag betreut. «Ab Oktober ist das erste Kind in diesem Alter zur Eingewöhnung angemeldet», verrät Grossmann. In vielerlei Hinsicht konnten Synergien mit dem bereits vorhanden Personal in der Kita Langmatt genutzt werden. «Für die Führung der neuen Gruppe wurden insgesamt 230 Stellenprozente geschaffen», sagt Grossmann abschliessend.