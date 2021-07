Risch Sijentalwald bleibt wohl bis Ende Juli für die Bevölkerung gesperrt Gesperrt ist ebenfalls der Wald am Schlossberg.

Schäden im Sijentalwald. Bild: PD

(haz) Das Unwetter vom 21. Juni 2021 hat den Baumbestand im Sijentalwald arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Aufräumarbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Daher bleibt der Sijentalwald gemäss Mitteilung der Gemeinde Risch bis voraussichtlich Ende Juli für die Bevölkerung gesperrt. Weiter ist auch der Wald am Schlossberg zwischen Buonas und Risch bis auf weiteres gesperrt.

Bild: PD

Es erfolgt eine Mitteilung, sobald die Wälder wieder für die Bevölkerung offen sind.