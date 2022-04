Vereine&Verbände Risch Tourismus hat einen neuen Präsidenten gewählt Die Vakanz konnte ersetzt werden. Dabei waren gleich zwei Politiker vor Ort.

Es wurde ein neuer Präsident gewählt. Bild: PD

An der 86. Generalversammlung von Risch Tourismus, welche infolge der Vakanz des Präsidiums von der Geschäftsführerin Sandra Bucher geleitet wurde, fand wie in letzter Zeit üblich im Altersheim Dreilinden statt. Sie musste auf ein eher kompliziertes 2021 zurückblicken. Die Covid-Massnahmen erschwerten die Vereinstätigkeiten erheblich und so konnte der Dorfmarkt pünktlich, aber der Kaffeestand erst verspätet gestartet werden. Die Bundesfeier wurde mit Einschränkungen der Maskenpflicht durchgeführt. Was leider zur Folge hatte, dass weniger Gäste das Angebot wahrgenommen haben. Die Chilbi musste zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden. Sandra Bucher hielt im Weiteren fest, dass es erfreulich gewesen sei, dass der Weihnachtsmarkt durchgeführt werden konnte. Die Auflagen und Maskenpflicht in den Innenräumen hielten jedoch viele Gäste vom Besuch ab.

Trotz dieser Einschränkungen konnte eine positive Jahresrechnung präsentiert werden. Verantwortlich hierfür waren nicht zuletzt auch die Beiträge der politischen Gemeinden, welche Risch Tourismus nicht nur finanziell, sondern auch sonst tatkräftig unterstützen.

Gleich zwei Politiker waren zu Gast

Dass die politischen Gemeinden die Arbeit von Risch Tourismus schätzen, zeigte sich nicht zuletzt auch daran, dass mit dem Gemeindepräsidenten Peter Hausherr, und Bürgerratspräsident Thomas Kaufmann auch der Gemeinderat Patrick Wahl an der Generalversammlung teilnahmen.

Sie konnten wohl mit Befriedigung zur Kenntnis nehmen, dass mit Michele Dinisi auch ein neuer Präsident gewählt wurde, der 52-jährige IT-Fachmann betonte, dass er vorrangig den Vorstand mit neuen Mitgliedern ergänzen möchte, um die Arbeiten auf mehr Schultern verteilen zu können. Im Anschluss genossen die Teilnehmer das hervorragende Nachtessen aus der Küche des Alterszentrums Dreilinden.