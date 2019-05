Risch: Werkzeugkiste während der Fahrt verloren Ein unbekanntes Fahrzeug hat auf der Chamerstrasse in Risch eine grosse Werkzeugkiste verloren. Da die Umstände unklar sind, sucht die Polizei Zeugen.

(cg/pd) Am Montag, kurz vor 12 Uhr, ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, das auf der Chamerstrasse in Fahrtrichtung Dorfzentrum, unmittelbar vor der Bahnüberführung, eine grosse Werkzeugkiste auf der Fahrbahn liege. Die Ermittlungen der Zuger Polizei führten die Einsatzkräfte rasch zum Besitzer. Dieser gab an, den Werkzeugkiste heute Morgen bei einer Baustelle in Rotkreuz deponiert zu haben. Wie dieser auf die Chamerstrasse kam, ist zurzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Gemäss den bisherigen Ermittlungen dürfte die Werkzeugkiste zwischen 11:15 und 11:45 Uhr von einem Fahrzeug gefallen sein. Personen, die Angaben zum Fahrzeug machen können, welches die Kiste verloren hat, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale zu melden.