Risch/Zug Auszeichnungen für den «Heuboden» und die «Chollerhalle» Die beiden Eventlokale haben es bei den Swiss Location Awards 2021 unter die Besten geschafft.

(haz) 27'923 Veranstalterinnen und Veranstalter, Besucherinnen und Besucher sowie eine unabhängige Fachjury haben am diesjährigen Swiss Location Award mitgeholfen, die nominierten Locations zu bewerten, mit dem Ziel, den schönsten und besten Locations eine der begehrten Award-Auszeichnungen zu verleihen, heisst es in einer Mitteilung der «Chollerhalle» Zug und des «Heubodens» in Holzhäusern.



Ausgezeichnet im Bereich Hochzeitslocations: Der «Heuboden» in Holzhäusern. Bild: PD

Seit 2016 zeichnet der Swiss Location Award als wichtigstes Gütesiegel der Eventbranche die besten Hotels, Restaurants, Kongress- und Eventlocations der Schweiz aus. Bis zum 31. Mai wurden die für den Award nominierten Locations von einer unabhängigen Fachjury bewertet. Dies ist aber nur ein Drittel der Bewertung. Dazu kommt noch die technische Beurteilung von www.eventlokale.ch und auch die Besucher der jeweiligen Locations dürfen sich beteiligen. Die offizielle Auszeichnung wurde am Dienstag, 15. Juni, verliehen.

Marla Glen live in der «Chollerhalle». Bild: Christian H. Hildebrand (Zug, 22. Dezember 2018)

In der Bewertung erhielt die «Chollerhalle» im Bereich der Eventhallen mit 9,1 von 10 möglichen Punkten eine Topbewertung. Ebenso wie der «Heuboden», der im Bereich Hochzeitslocations 8,9 von 10 möglichen Punkten holte.