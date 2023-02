Kolumne «U20» Rituale – Sinn oder Unsinn? Gedanken über menschliche Handlungsweisen.

Fast alle Menschen haben Rituale und Angewohnheiten im Alltag. Über den Sinn solcher Rituale lässt sich oftmals streiten. Ist es unbedingt notwendig, sich vor jedem Spiel immer den linken vor dem rechten Schuh anzuziehen? Muss man für eine gute Note jede Prüfung mit dem gleichen Stift schreiben, dem sogenannten «Glücksstift»?

Simone Georg Bild: PD

Manchmal kann man über solche Angewohnheiten nur lachen. Trotzdem würden viele, unter anderem auch ich, nur ungern auf solche Rituale verzichten. Sie geben einem eine grosse Portion Selbstvertrauen und die nötige Sicherheit. Wenn man sich einmal nicht an den geplanten Ablauf hält und ein Ritual vergisst, denkt man sofort, dass jetzt alles schiefgehen wird.

Nicht selten ist dies dann auch der Fall. Denn eine leise Stimme im Kopf erinnert einen immer wieder daran, dass man gleich versagen wird. Somit ist die Basis fürs dramatische Scheitern schon mal gelegt. Auch wenn einem solche Rituale manchmal dumm vorkommen und man sich einredet, dass das Ganze nur Spinnerei ist, ist es oft schwierig, sie zu vernachlässigen. Sie geben einem die Gewissheit, dass man alles getan hat, was man tun konnte für ein erfolgreiches Gelingen.

Natürlich muss man sich auch noch auf andere Art und Weise auf gewisse Tätigkeiten vorbereiten, denn Rituale sind nur ein kleiner, aber wichtiger Teil davon. Auch wenn man belächelt wird, gewisse Rituale zu pflegen, sind sie oft von unschätzbarem Wert. So bilden sie oftmals die Basis für den Erfolg. Auch wenn jede Person verschiedene Rituale hat, kann man doch bei allen Menschen solche kleinen Dinge beobachten, die immer gleich gemacht werden müssen. Rituale sind somit in vielen Situationen enorm wichtig. Schliesslich sollte jeder tun und lassen, was ihm selbst die nötige Ruhe und Selbstvertrauen gibt. Denn nur mit dem Glauben an sich und seine Fähigkeiten kann man Berge versetzen und Grosses erreichen.