Rotkreuz Autofahrer kracht angetrunken und ohne Führerausweis in einen Veloständer In der Nacht zum Sonntag kam ein alkoholisierter Autofahrer von der Strasse ab und prallte in einen Veloständer.

Kurz vor 3 Uhr verlor ein Autofahrer am Sonntagmorgen auf der Birkenstrasse in Rotkreuz die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto geriet ins Schleudern, woraufhin es ausserhalb der Strasse und des Trottoirs auf zwei Metallpfosten prallte. Wie die Zuger Polizei mitteilt, rollte das Auto danach eine Böschung hinunter, fuhr in einen Veloständer und blieb erst dann stehen.

Ein Bild des Autos am Unfallort. Bild: Zuger Kantonspolizei

Eine Patrouille der Zuger Polizei kontrollierte den Lenker am Unfallort. Ergebnis: 1,6 Promille Atemalkohol. Ausserdem sei der Unfallfahrer ohne gültigen Führerausweis unterwegs gewesen.

Verletzt wurde niemand, jedoch entstanden Sachschäden am Auto und am Veloständer. Nun muss sich der 23-Jährige vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten. (rad/stg)