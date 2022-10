Rotkreuz An der Chamer- und der Poststrasse stehen Sanierungsarbeiten an Die Ausbau- und Sanierungsarbeiten sind für das Wasserleitungsnetz nötig. Diese beginnen am 24. Oktober und dauern voraussichtlich bis Ende Dezember.

Die Wassergenossenschaft Rotkreuz und Umgebung führt in Rotkreuz an der Chamerstrasse von der SBB Überführung bis zum Kreisel Chamerstrasse/Poststrasse und in der Poststrasse Ausbau- und Sanierungsarbeiten für das Wasserleitungsnetz durch. Die Arbeiten beginnen laut Medienmitteilung ab Montag, 24. Oktober, und dauern voraussichtlich bis Ende Dezember 2022. Witterungsbedingte Terminverschiebungen bleiben vorbehalten.

Die Chamerstrasse ist während den Bauarbeiten in beiden Richtungen befahrbar. Die Fahrbahn der Poststrasse hingegen wird in Richtung Bahnhof Rotkreuz für den Personen- und Lastwagenverkehr gesperrt und im Einbahnbetrieb geführt. Der Busbetrieb bleibt während den Bauarbeiten weiterhin in beiden Richtungen möglich und wird mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Die Zu- und Wegfahrten zu den Liegenschaften im Baustellenbereich sind – abgesehen von kurzen Unterbrüchen – gewährleistet.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf der Chamerstrasse müssen die Arbeiten für die Wasserleitungsquerung im Kreiselbereich der Chamerstrasse/Poststrasse in der Nacht, jeweils von 19.30 bis 6 Uhr, ausgeführt werden. Diese Arbeiten erfolgen voraussichtlich Ende November. (cro)