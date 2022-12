Rotkreuz Cheminée-Asche löst grossen Brand auf Terrasse aus Bei einem Einfamilienhaus in Buonas ist in der Nacht auf Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte mit einem Grossaufgebot Schlimmeres verhindern.

Die Terrasse steht in Vollbrand. Bild: Zuger Polizei (Risch, 6. Dezember 2022)

In der Nacht auf Dienstag gegen 2.15 Uhr gingen auf der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei mehrere Meldungen über einen Brand eines Einfamilienhauses an der Holzhäusernstrasse in Buonas ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort stellten diese ein Feuer auf der Terrasse der betroffenen Liegenschaft fest, heisst es in einer Mitteilung.

Einem Grossaufgebot der Feuerwehr Risch Rotkreuz und der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich zwei Personen im Haus. Sie konnten die Liegenschaft selbstständig verlassen. Sie wurden laut Angaben der Zuger Polizei nicht verletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Bild: Zuger Polizei (Risch, 6. Dezember 2022)

Durch die grosse Hitze sowie die starke Rauchentwicklung wurde die Liegenschaft stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden, sei aber beträchtlich.

Die «Branddetektive» ermitteln nun die Brandursache. Im Vordergrund steht ein Sack mit gebrauchter Cheminée-Asche, der auf der Terrasse deponiert wurde. Im Einsatz standen 70 Angehörige der Feuerwehr Risch Rotkreuz, der FFZ, Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, des Feuerwehrinspektorates und der Zuger Polizei. (rem)