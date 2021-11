Rotkreuz Feuer in einer Garagenbox – verletzt wurde niemand In einer Garagenbox eines Mehrfamilienhauses ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

Am Montag ging kurz vor 16 Uhr auf der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, dass es in einer Garagenbox am «Oberer Haldenweg» in Rotkreuz brennt. Die Feuerwehr Risch Rotkreuz konnte die Flammen löschen und die Garagenbox auf weitere Glutnester untersuchen, heisst es in einer Mitteilung.

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Garagenbox löschen. Bild: Zuger Polizei

Der 80-jährige Mieter, welcher bis zum Eintreffen der Rettungskräfte das Feuer selbstständig mit einem Gartenschlauch zu löschen versuchte hatte, wurde vor Ort durch den Rettungsdienst Zug medizinisch untersucht. Er blieb unverletzt und musste nicht ins Spital überführt werden, heisst es weiter.

Die genaue Brandursache wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei untersucht. Im Vordergrund stehe ein technischer Defekt an einem Gerät. Der entstandene Sachschaden könne noch nicht beziffert werden.

Die Brandursache wird untersucht. Bild: Zuger Polizei

Im Einsatz standen rund 20 Angehörige der Feuerwehr Risch Rotkreuz sowie Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorates, des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei. (fmü)