Rotkreuz: Fussgängerin angefahren und verletzt Eine dunkel gekleidete Fussgängerin ist am Montagabend beim Überqueren der Strasse von einem Auto erfasst worden.

(rh) Der Unfall ereignete sich am Montagabend, 28. Oktober, kurz vor 17.45 Uhr, wie die Zuger Polizei mitteilt. Ein 57-jähriger Autolenker fuhr auf der Riedstrasse in Richtung Industriestrasse. Dabei übersah er eine 46-jährige Fussgängerin, die zur gleichen Zeit die Riedstrasse überquerte. Die dunkel gekleidete Frau wurde vom Fahrzeug erfasst und am Kopf verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde sie vom Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert.