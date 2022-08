Fussball Nach intensiver Woche gewinnt Rotkreuz gegen Wohlen Rotkreuz schlägt Wohlen 2:1. Es ist der dritte Sieg der Erlachner-Elf innerhalb von sieben Tagen.

Rotkreuzs Vitor Augusto Gregorio (links)im Spiel gegen Wohlens Kerem Kursun. Bild: Alexandra Wey (Rotkreuz, 27. August 2022)

Die reguläre Spielzeit war abgelaufen und Rotkreuz führte immer noch mit 2:0 Toren. Immer noch, weil Wohlen seit dem Seitenwechsel verzweifelt das Anschlusstor zu erzielen versuchte. Was lange währte, wurde aus Sicht der Freiämter in der 2. Minute der Verlängerung doch noch Tatsache.

Die Rotkreuzer Abwehr, die bis anhin alle Abschlussversuche der Gäste zu vereiteln vermochte, war für einmal nicht auf der Höhe ihrer Aufgabe. Innenverteidiger Lucas Clasen erzählt: «Wir waren für einen kurzen Moment nicht organisiert. Die Kommunikation zwischen Torhüter Joao Ngongo und mir stimmte nicht. Und da ich den Gegner in meinem Rücken nicht bemerkte, konnte Alessandro Vogt in der 92. Minute zum 2:1-Endstand verkürzen.

Zum Glück für uns fiel Wohlens Anschlusstreffer erst wenige Sekunden vor dem Abpfiff.» Der Rotkreuzer Trainer René Erlachner verrät: «Unsere Batterien waren gegen Ende des Spiels leer. Doch mit dem 3:0-Cupsieg über Chiasso, dem 3:1-Auswärtssieg gegen Muri und dem 2:1-Heimsieg gegen Wohlen innerhalb von nur sieben Tagen, können wir auf eine perfekte Woche zurückblicken.»

Torhüter Joao Ngongo lag das Gegentor auf dem Magen. Doch auf dem Gang in die Kabine sagte er bereits wieder süffisant lächelnd: «Wenn man einen kurzen Moment nicht konzentriert ist – dann knallt’s halt.»

Harte Schüsse, wirblige Rotkreuzer

Das Spiel begann mit zwei Torchancen auf beiden Seiten, ehe man sich aufs gegenseitige Abtasten beschränkte. In der 15. Minute konnte der klein gewachsene, wirblige Rotkreuzer Davide Palatucci beim Eindringen in den Wohlener Strafraum nur noch mittels Foulspiels gebremst werden. Schiedsrichter Huber zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Guto Cappellini schnappte sich den Ball und bezwang Torhüter Anton Sytnikov mit einem harten, platzierten Schuss in die rechte, tiefe Torecke. Cappellini sagte nach dem Abpfiff:

«Ich habe zwei Jahre für Wohlen gespielt. Dass ich nun gegen meinen Ex-Verein mein erstes Saisontor erzielen konnte, macht besonderen Spass – jetzt muss ich eben schauen, dass es Rotkreuz gut geht.»

Nach der 1:0-Führung der Platzherren flachte das Spiel wieder ab. Die beiden Abwehrreihen hatten das Geschehen im Griff. Wohlen wurde nach rund 30 Spielminuten gefährlicher, aber es waren die Rotkreuzer, die in der 37. Minute erneut zu skoren vermochten. Nahuel Allou verlängerte einen hohen Eckball mit dem Kopf zu Genc Krasniqi, der zum 2:0 für seine Farben einschoss. Mit diesem Vorsprung im Rücken begnügte sich Rotkreuz bis zum Abpfiff mit der Spielkontrolle.

Die von Ex-FCL-Trainer Ryszard Komorniki gecoachten Freiämter vermochten ihre Feldüberlegenheit – wie eingangs geschildert – erst in der Nachspielzeit in einen Treffer umzumünzen. Rotkreuz feierte den dritten Sieg innerhalb von nur sieben Tagen.