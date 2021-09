Rotkreuz Hirslanden eröffnet auf dem Suurstoffi-Areal ein neues Corona-Testzentrum Das Zentrum direkt beim Bahnhof Rotkreuz wird am Montag, 4. Oktober, eröffnet. Im Vollbetrieb können bis zu 1000 Tests pro Tag durchgeführt werden.

Da die Nachfrage nach Covid-19-Tests aufgrund der vielerorts bestehenden Zertifikatspflicht zugenommen hat, eröffnet die Andreasklinik Cham Zug in Absprache mit der Gesundheitsdirektion des Kantons Zug ein zusätzliches Corona-Testzentrum. Es liegt im Erdgeschoss der Suurstoffi 6, gleich neben der Hochschule Luzern (HSLU) und dem Bahnhof Rotkreuz, und nimmt seinen Betrieb am Montag, 4. Oktober, ab 11 Uhr auf. Es ist an sieben Tagen wie folgt geöffnet: Von Montag bis Donnerstag (6 bis 18 Uhr), Freitag (6 bis 20 Uhr) sowie Samstag und Sonntag (9 bis 20 Uhr). Die Öffnungszeiten werden abhängig von der Nachfrage dynamisch angepasst, wie die Andreasklinik mitteilt. Im Vollbetrieb können bis zu 1000 Tests pro Tag durchgeführt werden.

Die Termine müssen online gebucht werden unter www.hirslanden.ch/testzentrum-rotkreuz. Es sind PCR-Tests sowie Antigen-Schnelltests verfügbar. Die Tests werden nur für Personen ohne Symptome angeboten. «Bei Symptomen wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt oder an ein Testzentrum bei den beiden Zuger Spitälern», heisst es in der Mitteilung. «Es ist uns ein grosses Anliegen, uns aktiv für die Bekämpfung des Coronavirus einzusetzen. Mit dem Betrieb des neuen Testzentrums können wir unsere gesundheitspolitische Verantwortung wahrnehmen», wird Jonas Zollinger, Direktor der Andreasklinik, zitiert. (rh)