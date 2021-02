Rotkreuz Im Freibad sollen programmierte Armbänder für mehr Sicherheit sorgen – der Überblick zur Sanierung Die Sanierung des Freibads Rotkreuz soll die Anlage sicherer und attraktiver machen. Das Baugesuch mit den geplanten Veränderungen liegt öffentlich auf. Im August soll der Spatenstich erfolgen – die Badesaison wird dafür gekürzt.

(jb)

Bei der Sanierung des Freibads Rotkreuz ab August sind gemäss einer Mitteilung der Gemeinde Risch folgende Massnahmen vorgesehen:

Ersatz der Beton-Schwimmbecken durch Edelstahlbecken

Installation einer Unterwasserdetektion zur Erhöhung der Sicherheit

Verbesserung der Wasserqualität durch verschiedene Anpassungen

Erneuerung der Sprungtürme

Bau einer Treppe für den leichteren Einstieg

Vergrösserung des Nichtschwimmerbereichs

Neues Wasserspiel und Sonnensegel beim Kinderplanschbecken

Warmwasserversorgung der Duschen (eine Dusche wird ergänzt)

Mit dem Anschluss an das Fernwärmenetz ab dem Jahr 2024 kann das Badewasser umweltfreundlich beheizt werden, sodass bereits im Mai eine behagliche Wassertemperatur erreicht wird. Aus energetischen Gründen ist dieses nachts immer abzudecken. Die Unterbringung der Abdeckung erfolgt unter einem Holzpodest an der östlichen Stirnseite. Das Holzpodest erstreckt sich bis zur Hecke an der Grundstücksgrenze und bildet gemäss Mitteilung eine attraktive Aufenthaltsfläche.

So sieht das Freibad Rotkreuz zurzeit aus. Bild: PD

Ultraschallsystem soll Sicherheit der Badegäste erhöhen

Die Garderoben und Sanitärräume im Innenbereich werden momentan belassen. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt, basierend auf der «Strategie öffentliche Nutzungen Zentrum Rotkreuz (SÖNZR)» und der nun laufenden Masterplanung, saniert und umgebaut.

Die neue Unterwasserdetektion wird auf Basis eines Ultraschallsystems funktionieren, das im Gegensatz zu Kameras nicht von den Lichtverhältnissen abhängig ist. Es funktioniert mittels programmierter Armbänder, die auf freiwilliger Basis von den Badegästen getragen werden können. So sollen die Gäste besser vor Badeunfällen geschützt werden.

Das Projekt zur Freibadsanierung wurde an der Gemeindeversammlung vom 9. September 2020 genehmigt. Es steht ein Objektkredit über 7,3 Millionen Franken zur Verfügung. Das Baugesuch liegt seit dem 19. Februar öffentlich auf. Nach dem Ende der Sommerferien 2021 werden gemäss Mitteilung ab dem 15. August die Bauarbeiten aufgenommen. Somit wird die Badesaison leicht gekürzt, sodass die Eröffnung des sanierten Freibads mit Beginn der Badesaison im Mai 2022 stattfinden kann.