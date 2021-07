Rotkreuz Kein privates Feuerwerk an der Bundesfeier wegen Covid-Auflagen? Die Organisatoren der Veranstaltung zum Nationalfeiertag in Risch haben eine Regel mit fragwürdiger Begründung aufgestellt. Auf Nachfrage zeigt sich ein indirekter Zusammenhang mit der Pandemie.

Raketen werden nur von offizieller Seite gezündet. Bild: Christof Borner-Keller (29. Juni 2013)

Die Bundesfeier in Rotkreuz zeichnet sich seit längerem durch eine Besonderheit aus: Sie findet am 31. Juli statt. Dieses Jahr tanzt sie wegen eines weiteren Grundes aus der Reihe. Auf dem Veranstaltungsplakat findet sich nämlich am Schluss folgender Hinweis: «Infolge der Covid-19-Auflage dürfen keine mitgebrachten Feuerwerke gezündet werden.» Nun mögen die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie für manche tatsächlich eine Menge Unverständliches mit sich bringen – ein Feuerwerksverbot lässt sich in der Verordnung allerdings nirgends finden. Was hat es also damit auf sich?



Die Feier wird im Auftrag der Bürgergemeinde vom Verein Risch Tourismus organisiert. Auf Anfrage schreibt deren Geschäftsführerin Sandra Bucher: «Das eigene Feuerwerk wird untersagt, weil wir den Abstand und die Sicherheit nicht gewährleisten können. Aus Erfahrung der letzten Jahre ist zu sagen, dass viele kleine Kinder ohne Begleitung von Erwachsenen ihr Feuerwerk gezündet haben.»



Kurze Zeitspanne bedeutet wenig Personal

Das liest sich, als ob die Covid-19-Auflagen vorgeschoben wurden, um ein anderes Problem zu verbergen. Sandra Bucher zeigt auf, dass wenigstens ein indirekter Zusammenhang mit dem Coronavirus besteht: «Wir wissen wegen der Auflagen erst seit dem 3. Juli, dass wir die Bundesfeier durchführen können. Das ist verdammt wenig Zeit, um genügend Personal zu finden.» Personal, das unter anderem dafür sorgen würde, dass die Sicherheit beim Abbrennen von Feuerwerk gewährleistet bliebe.

Man kann einwenden: Wenn sich die Eltern nicht um ihre mit dem Feuer spielenden Kinder kümmern – ist das nicht ihr Problem? «Es fragt sich, wer haftet, wenn etwas passiert», sagt Sandra Bucher. Deshalb habe man beschlossen, ein Verbot für das Abbrennen von Feuerwerk auf dem Festgelände auszusprechen. Der Verein Risch Tourismus sei wegen der schwierigen Suche nach Personal nicht ganz glücklich mit der Durchführung der diesjährigen Bundesfeier. Nachdem die Einwohnergemeinde das jährliche Fest Risch4you, das dieses Jahr für den 14. August geplant war, abgesagt hatte, habe man damit gerechnet, dass die Bürgergemeinde die Bundesfeier ebenfalls absagen würde. «Jetzt ist es halt anders. Wir geben uns alle Mühe und hoffen das Beste für Samstag», sagt Sandra Bucher.

Über Rotkreuz wird es dennoch knallen

Immerhin ist das Festgelände im Sportpark von den Unwettern seit dem vergangenen Wochenende verschont geblieben. Und ganz ohne Feuerwerk soll die Bundesfeier auch in Rotkreuz nicht begangen werden: Ein Fachmann einer Feuerwerksfirma wird im Auftrag der Organisatoren um 22.30 Uhr Raketen zünden – hochoffiziell und gänzlich im Einklang mit den Coronamassnahmen.