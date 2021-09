Rotkreuz Mann greift Passanten an: Es folgt eine Überweisung in eine psychiatrische Klinik In Rotkreuz wurde am Freitagabend ein Mann gemeldet, weil er Sachen herumgeworfen und Personen tätlich angegriffen hat. Die Polizei konnte ihn daraufhin anhalten und in Gewahrsam nehmen.

Auf der Einsatzzentrale der Zuger Polizei gingen am Freitagabend mehrere Meldungen ein, dass ein Mann in Rotkreuz mit Dingen um sich werfe und Passanten angreift. Der Betreffende konnte von den Einsatzkräften angehalten werden, nachdem er auch ihnen gegenüber aggressiv und verbal ausfällig wurde, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Mitteilung schreiben.

Dabei handelt es sich um einen 35-jährigen Schweizer, der mutmasslich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Wie es weiter in der Mitteilung heisst, ordnete der zuständige Notfallpsychiater aufgrund des Gesundheitszustandes des 35-Jährigen die Einweisung in eine psychiatrische Klinik an. (rad)