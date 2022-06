Fussball 25 Punkte Vorsprung auf Tabellenzweiten: Rotkreuz bleibt ungeschlagen Rotkreuz gewinnt die Auswärtspartie gegen Einsiedeln 4:2. Mit diesem Sieg wurde eine Bestmarke erreicht.

Der FC Rotkreuz ist nicht zu bremsen. Mit 73 Punkten aus 25 Partien und einem Vorsprung von 25 Punkten auf den Tabellenzweiten Dietikon führen die in der gesamten Amateurliga noch einzig ungeschlagenen Zuger die Rangliste der Gruppe 5 der 2. Liga inter souverän an. Der Aufstieg in die 1. Liga classic steht schon seit geraumer Zeit fest.

Nach diesem Erfolg die Beine hochzulagern, kommt für die Elf von Trainer René Erlachner aber nicht in Frage. Wie schon vor Wochenfrist in Zofingen wurde am vergangenen Samstag im Auswärtsspiel gegen Einsiedeln mehreren Stammkräften eine Ruhepause gegönnt. Und auch der zweite Anzug passte. Ndoy (15.), Osmanbasic (52.) und Gyorgiev (77.) schossen die Gäste 3:0 in Front. Die 3:0-Führung gelang Gyorgiev mit einem Kunstschuss, der selbst von den einheimischen Zuschauern kräftig applaudiert wurde.

Schwyzer drückten aufs Gas

Die Schwyzer waren redlich bemüht, den Leader herauszufordern. Steiner (80.) und Prskalo (83.) verkürzten durchaus verdient auf 2:3. Rotkreuz drückte nach den beiden Gegentoren wieder aufs Gas. Lucas Claser (90.) sicherte Rotkreuz mit einem sehenswerten Kopfballtreffer den angestrebten Sieg. Er war gleichbedeutend mit der Übernahme der Führung in der Punkte-Bestenliste seit der Einführung der Amateur-Liga in der Saison 2000/2001.

Diese Bestenliste wird nun von Rotkreuz mit einem Schnitt von 2,9200 Punkten angeführt vor Düdingen (2,6071) und La Chaux-de-Fonds (2,7308). Während Rotkreuz diesen Punkteschnitt schon nach 25 Spielen schaffte, benötigten Düdingen in der Saison 2004/2002 (28) und La Chaux-de-Fonds in der Saison 2014/2015 (26) mehr Partien, um ihren Punkterekord aufzustellen.

Rotkreuz, das am Samstag zum letzten Meisterschaftsspiel in Grenchen antreten wird, hat die Möglichkeit, die Führung in der Punkte-Bestenliste auszubauen. Der Rotkreuzer Meistertrainer René Erlachner will in seiner Solothurner Heimat die Ungeschlagenheit seiner Truppe sicherstellen. Er betont: «Gegen Einsiedeln haben wir gezeigt, dass unsere Kaderspieler in der Lage sind, Spiele zu prägen.» (mm)