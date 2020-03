Rotkreuz: Mutmassliche Einbrecher verhaftet Nach einem Einbruchdiebstahl in Rotkreuz wurden die beiden mutmasslichen Täter kurze Zeit später durch das Grenzwachtkorps verhaftet. Das Deliktsgut konnten die Einsatzkräfte sicherstellen.

(fae) In der Nacht auf Samstag, 14. März, haben zwei Männer auf einem Bauernhof in Rotkreuz einen Waren- sowie Kassenautomaten aufgebrochen und daraus Wurstwaren und mehrere Hundert Franken Bargeld entwendet. Dies teilt die Zuger Polizei mit. Am Samstagmorgen wurden die mutmasslichen Einbrecher nach einer Kontrolle durch das Grenzwachtkorps beim Grenzübergang St. Margrethen SG festgenommen und anschliessend der Zuger Polizei übergeben. Das Deliktsgut befand sich im Auto der Männer und konnte sichergestellt werden.

Die zwei festgenommenen 32 und 39 Jahre alten Männer sind rumänische Staatsbürger. Sie wurden der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug zugeführt, die eine Strafuntersuchung wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs eröffnet sowie beim Zwangsmassnahmengericht Antrag auf Untersuchungshaft gestellt hat. Es wird nun abgeklärt, ob die festgenommenen Beschuldigten neben dem vorliegenden Einbruch noch für weitere, gleichgelagerte Delikte in Frage kommen.