Rotkreuz Wert von 180'000 Franken: Notebooks aus Lagerhalle gestohlen – Polizei sucht Zeugen Aus einer Lagerhalle wurden in der Nacht auf Mittwoch Notebooks im Wert von rund 180'000 Franken gestohlen. Die Zuger Polizei hat einen mutmasslichen Einbrecher verhaftet, weitere Verdächtige sind mit dem Diebesgut auf der Flucht.

Aus einer Lagerhalle an der Birkenstrasse in Rotkreuz wurden in der Nacht auf Mittwoch Notebooks im Wert von rund 180'000 Franken gestohlen. Dies heisst es in einer Mitteilung der Zuger Polizei. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, rannten zwei Männer weg und ein blauer Lieferwagen ohne Licht fuhr in Richtung Blegistrasse davon.

Die Zuger Polizei konnte eine der flüchtenden Personen festnehmen. Es handelt sich dabei um einen 31-jährigen rumänischen Staatsangehörigen.

Die Fahndung nach dem Lieferwagen und den weiteren geflüchteten Personen ist im Gang. Wer im Gebiet «Blegi» der Gemeinde Rotkreuz verdächtige Fahrzeuge oder Personen festgestellt hat, wird gebeten, sich telefonisch unter 041 728 41 41 bei der Zuger Polizei zu melden. (abt)