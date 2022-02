Rotkreuz Themenwege der Wassergenossenschaft werden ausgezeichnet Auf drei Themenwegen vermittelt die Wassergenossenschaft Rotkreuz (WGR) Wissenswertes über das Wasserversorgungssystem der Gemeinde Risch. Für diesen Beitrag an die Öffentlichkeitsarbeit gewinnt die WGR den PR-Award des SVGW.

Damit zuverlässig einwandfreies Trinkwasser aus dem Wasserhahn fliesst, ist eine umfangreiche Infrastruktur notwendig. Das Trinkwassernetz in der Schweiz und Liechtenstein hat insgesamt eine Länge von 93'400 Kilometern. Aneinandergereiht würden diese Leitungen den Erdball mehr als zweimal umrunden.

Startpunkt der Themenwege in Rotkreuz. Bild: PD

Diese umfangreiche Infrastruktur liegt zu einem grossen Teil unter der Erde und ist für die Bürgerinnen und Bürger kaum sichtbar. Der SVGW (Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches) setzt sich als Branchenverband dafür ein, die Bevölkerung in der Schweiz für die Leistungen und Herausforderungen der Trinkwasserbranche zu sensibilisieren. Mit dem PR-Award zeichnet der Verband alle zwei Jahre Projekte von Wasserversorgern aus, die der Bevölkerung das Thema «Trinkwasser» näherbringen und damit einen wertvollen Beitrag an die Öffentlichkeitsarbeit leisten. Der mit 4000 Franken dotierte PR-Award ist von der Firma Wild-Armaturen gesponsert und wird vom SVGW vergeben.

Dieses Jahr gewinnt die Wassergenossenschaft Rotkreuz laut Mitteilung des SVGW den PR-Award des SVGW für drei Themenwege, auf denen die Bevölkerung den Weg des Trinkwassers von der Gewinnung, über die Aufbereitung, bis zur Speicherung und Abgabe nachvollziehen kann. So erfahren Interessierte beispielsweise auf den Schautafeln an den Werken der WGR den Zweck und die Funktion des Gebäudes. Zwar ist der Zugang nur im Rahmen einer Führung möglich, über einen QR-Code ermöglicht die WGR den Besucherinnen und Besuchern aber einen virtuellen Einblick in das Gebäude. Nicht zuletzt für diese kreative Verbindung analoger und digitaler Medien hat das Projekt die Jury überzeugt. Die Preisverleihung des PR-Awards fand am Mittwoch, 23. Februar, in Rotkreuz statt.

Preisübergabe (von links): Alfred Meyer (Vertreter Grundeigentümer WGR), Beat Betschart (Wild AG), Josef Hermann (Brunnenmeister WGR), Martin Mönch (Verwalter WGR), Ursi Stocker-Rust (Aktuarin WGR), Fabielle Wild (Wild AG), Michael Felber (Projektrealisator). Bild: PD

«Der PR-Award ist eine Anerkennung für unsere Bemühungen, der Bevölkerung in der Gemeinde Risch die Trinkwasserversorgung näherzubringen. Wir freuen uns sehr, die Auszeichnung für die drei Themenwege gewonnen zu haben, die auch von den Rischerinnen und Rischern positiv und mit regem Interesse aufgenommen wurden», wird Urs Holzgang, Präsident der WGR in der Mitteilung zitiert. (haz)