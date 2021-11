Rotkreuz Visualisierung versus Wirklichkeit: So war das Suurstoffi-Areal gedacht – und so sieht es tatsächlich aus Das Gebiet steht wie kein anderes für das enorme Wachstum des Kantons Zug im letzten Jahrzehnt. Wir haben uns nach deren Fertigstellung in einzelnen Teilen umgesehen und die Vorstellung mit der Realität verglichen.

Suurstoffi – Visualisierung versus Wirklichkeit Visualisierung Wirklichkeit Visualisierung Wirklichkeit Visualisierung Wirklichkeit In diesem Teil der Suurstoffi liegen Vorstellung und Wirklichkeit ... Bild: PD

Das Suurstoffi-Areal ist seit 2010 weit über Rotkreuz hinaus ein Begriff. Das architektonische Spektakel und die schiere Dimension von 100'000 Quadratmetern, auf dem 1500 Bewohner, 2000 Studentinnen und 2500 Beschäftigte Platz finden, sorgen für Aufmerksamkeit weit über den Kanton Zug hinaus. Zur Bewerbung trägt natürlich auch die Bauherrin Zug Estates AG bei, die seit dem Anfang stark auf die Macht der Bilder setzt und unter anderem zahllose Visualisierungen der einzelnen Baufelder veröffentlicht hat.

Unsere Zeitung hat per Zufallsverfahren drei davon ausgewählt und sie mit der Wirklichkeit verglichen. Das Resultat: Die Bilder ähneln sich stark. Die Gebäude halten grösstenteils, was die Visualisierungen versprechen. Doch in der Realität ist mehr Asphalt zu sehen, als es die Bilder und auch das Motto «Alles im Grüene» der Zug Estates AG vermuten lassen könnten.

Nachfolgend der Vergleich auch zum Scrollen:

In diesem Teil der Suurstoffi liegen Vorstellung und Wirklichkeit ... Bild: PD

... sehr nah beieinander; auch wenn unser Fotograf das hochspringende Kind nirgends angetroffen hat. Matthias Jurt (Rotkreuz, 28. Oktober 2021)

Auf diesem Platz mit Blick auf das berühmt-begrünte Hochhaus Aglaya ... Bild: PD

... stimmt sogar die Belebung mit der Realität überein. Matthias Jurt (Rotkreuz, 28. Oktober 2021)

Vor dem Sitz eines Marktforschungsinstituts sind anstelle der vorgestellten Grünflächen ... Bild: PD