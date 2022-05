Regio-Fussball Der Siegeshunger ist noch nicht gestillt: Der FC Rotkreuz will das Level hochhalten Der Fussballclub wird aufsteigen, das ist bereits sicher. Beim Spiel am Samstag können auch Spieler, die bisher keine grossen Einsätze hatten, zeigen, was sie können.

Am vergangenen Wochenende – bereits sieben Runden vor Saisonende – wurde der Aufstieg des FC Rotkreuz in Stein gemeisselt. Und mit dem 3:1-Auswärtssieg im Nachtragsspiel gegen Adliswil sicherte sich die Elf von Trainer René Erlachner den Meistertitel in der Gruppe 5 der 2. Liga inter.

Ist der Siegeshunger nun gestillt? «Keineswegs», sagt Captain Mattia Palatucci. «Wir wollen im Rhythmus bleiben und die Saison 2021/2022 ohne Niederlage abschliessen. Zudem wollen wir im Cupspiel gegen Emmenbrücke die Qualifikation für die 1. Hauptrunde bewerkstelligen.» Am Samstag (16 Uhr, Dietikon) gegen FC Dietikon bietet sich die nächste Chance dazu.

René Erlachner meint: «Nun werden Spieler, die bisher wenig Einsätze hatten, vermehrt zum Zuge kommen. Sie können zeigen, was sie draufhaben. Einen Leistungsabfall werde ich nicht dulden.» Sein Ziel sei es überdies, am Ende der Saison auch in der Fairnessrangliste an erster Stelle zu stehen. Teammanager René von Euw: «Bis der Aufstieg auch mathematisch feststand, mussten wir gewinnen. Nun ist der Druck weg, nun können wir befreit aufspielen.»