Rotkreuzer Mario Konrad wird weiterhin vermisst – Behörden stellen Suche vorübergehend ein Der seit Sonntag in Rotkreuz vermisste Mann ist trotz einer grossen Suchaktion im Gebiet Rigi Hochflue im Kanton Schwyz nicht gefunden worden. Die aktive Suche nach ihm wird unterbrochen.

(pd/stp) Am vergangenen Montag wurde der Zuger Polizei ein Mann aus Rotkreuz als vermisst gemeldet. Umgehend wurden die ersten Abklärungen getätigt und notwendige Schritte eingeleitet. Am darauffolgenden Dienstag wurde das Fahrzeug des Vermissten auf einem Parkplatz in Gersau im Kanton Schwyz gefunden.

Gestützt auf diesen Fund und die Erkenntnis, dass es sich beim Vermissten um einen Kletterer handelt, wurde am Dienstag und Mittwoch das Gebiet Rigi Hochflue aus der Luft mit einem Polizei-Helikopter sowie der Rega und am Boden mit Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz, der Alpinen Einsatzgruppe der Kantonspolizei Schwyz sowie weiteren Einsatzkräften und Suchhunden abgesucht. Trotz der Suche konnte der Vermisste bis am Mittwochabend nicht gefunden werden.

Die aktive Suche nach dem 29-Jährigen wird unterbrochen. Die Zuger Polizei prüft allerdings weiterhin alle eingehenden Meldungen in Bezug auf den vermissten Mann. Sobald neue Erkenntnisse über seinen möglichen Aufenthalt vorliegen, wird die Suche fortgesetzt.