Rütihof: Zwei Unfälle mit total sechs Fahrzeugen Auf der Autobahn zwischen Gisikon und Cham ist es am Montagmorgen zu zwei Auffahrunfällen gekommen. Dabei kam es auch zu Verkehrsbehinderungen.

Der erste Unfall ereignete sich am Montagmorgen, kurz vor 7.40 Uhr, auf der A14 zwischen Gisikon und Rotkreuz in Fahrtrichtung Zürich. Wie die Zuger Polizei mitteilt, wollte ein Autolenker im dichten Morgenverkehr von der Überholspur wieder auf die Normalspur wechseln. Beim Seitenblick hat er zu spät realisiert, dass die Fahrzeuge vor ihm abbremsten und fuhr in das Auto vor ihm. Die zwei Unfallbeteiligten blieben unverletzt und konnten auf den Pannenstreifen ausweichen, so dass es zu keinen weiteren Verkehrsbehinderungen kam. Ein Auto musste durch ein privates Abschleppunternehmen aufgeladen und weggeführt werden. Es entstand Sachschaden von rund 15'000 Franken.

Ein Unfall löste einen weiteren Unfall aus

Lediglich zwei Stunden später kam es auf der A4 zu zwei weiteren Auffahrkollisionen. Zwischen der Verzweigung Rütihof und Lindencham, in Fahrtrichtung Zürich, wollte ein Autolenker auf der mittleren Spur fahrend überholen. Beim Überholmanöver hat er aber zu nahe an das vordere Fahrzeug aufgeschlossen und kollidierte mit dessen linken Heck. Als die hinterherfahrenden Fahrzeuge reagierten und abbremsten, kam es zu einem weiteren Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Drei der involvierten Fahrzeuge kamen auf der Überholspur zum Stillstand, ein weiteres konnte auf den Pannenstreifen ausweichen. Ein Auto und ein Lieferwagen mussten abgeschleppt werden, weshalb die Überholspur für etwa eineinhalb Stunden blockiert war. Es entstand Sachschaden von mindestens 50'000 Franken. (zg/pd)