Zug S’Vreneli und der Gendergap – «Famm» singen von starken Frauen Das A-cappelle-Quartett Famm setzt sich in seinem Liederprogramm «s’» mit dem Frausein auseinander. Ironisch und doch ernst, aber stets virtuos.

Das Frauenquartett Famm setzt sich in seinem Bühnenprogramm mit Geschlechterrollen auseinander. Das A-cappella-Konzert besteht zuweilen aus performatorischen Sequenzen.

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft treffen an diesem Freitagabend in der Zuger Chollerhalle aufeinander. Bevor das A-cappella-Quartett Famm das erste Volkslied anstimmt, ertönen leicht verfremdete Computerstimmen und erklären, unter welchem Zeichen die Aufführung stehen wird. Es geht um den Megatrend Gender Shift: um veränderte Rollenmuster und aufbrechende Geschlechterstereotypen. Famm bestreiten den zweiten von fünf Abenden der Veranstaltungsreihe «Mittendrin», die sich den «Blockbustern des Wandels» widmet – Themen wie Individualisierung, Ökologie, globale Krisen, neue Lebensstile im Alter – und sich fragt, wie diese Entwicklungen unser Leben und unsere Zukunft beeinflussen.

Doch zunächst führen Famm das Publikum in die Vergangenheit: Claudia Greber, Sabrina Troxler, Sarah Höltschi und Simone Felber – vier professionelle Sängerinnen aus der Region Luzern – haben sich traditionellem Liedgut verschrieben, in dessen Zentrum starke Frauen stehen. Sie singen übers «Vreneli abem Guggisbärg» und ihren Liebeskummer, übers Anneli, das sich im Garten hinter dem Haus mit ihrem Schatz trifft, über das fluchende Babeli, das sich hinter dem Zaun erleichtert. Die Virtuosität, mit der sie das tun, beeindruckt: Famm singen, jodeln, machen rhythmische Geräusche, mal leise, mal kräftig, mal ironisch und verspielt, mal ernst und nachdenklich, oft mehrstimmig, immer präzise.

Unbequeme Statements

Doch sich den harmonischen Klängen hingeben und in einer scheinbar idyllischen Vergangenheit schwelgen – das lassen Famm nicht zu. Immer wieder grätscht die Gegenwart zwischen die Lieder, und zwar in Form unbequemer Statements zur Stellung der Frau in der heutigen Gesellschaft und zum Gendergap: 62 Prozent der unbezahlten Care-Arbeit wird von Frauen geleistet. Und diese ist nicht Teil des Bruttoinlandproduktes. Frauen sterben häufiger bei einem Autounfall als Männer, weil Autos auf Männer ausgerichtet sind. Frauen arbeiten pro Tag 45 Minuten länger als Männer, und sie brauchen 2,3 Mal länger für einen Toilettengang.

Genauso direkt befragen die vier Sängerinnen die gesellschaftlichen Vorstellungen des Frauseins: Muss eine Frau mit 30 bereits Kinder haben? Ist eine Frau eine schlechte Mutter, wenn sie 80 Prozent auswärts arbeitet? Und das gängige Schönheitsideal thematisieren sie, indem sie eine Schaufensterpuppe gestisch schminken und frisieren. Aus dem Konzert wird so zeitweise eine Performance – da überrascht es nicht, dass Famm für das Programm mit der Zuger Theaterpädagogin Sylvie Kohler zusammengearbeitet haben.

Unharmonische Vergangenheit

Je genauer man auf die Texte der Volkslieder achtet und sie der Gegenwart gegenüberstellt, desto stärker drängen sich aber auch ihre abgründigen Seiten in den Vordergrund. Der Herrgott habe die Mädchen «grad wäge de Buebe» gemacht, heisst es in einem der Lieder. Unter die Haube zu kommen, bedeutet in erster Linie, Männern zu gefallen, suggeriert ein anderes. Und Anneli ist längst nicht die einzige Frau in diesen Liedern, deren Schatz plötzlich und ohne Erklärung verschwunden ist. Die Vergangenheit ist längst nicht immer so harmonisch, wie sie manchmal klingt.

Am Ende verabschieden sich Famm mit Papierflugzeugen Richtung Publikum, die sie zu Beginn des Abends gefaltet hatten. Darauf befindet sich auch ein Zitat der Luzerner Anwältin, Frauenrechtlerin und Ständeratspräsidentin Josie Meier. Es erzählt von Männern, die ihr zu Beginn ihrer Karriere gesagt hätten, Frauen gehörten ins Haus. «Recht hatten sie», so Meier. «Die Frauen gehören ins Gemeindehaus, ins Rathaus, ins Bundeshaus.» Das war 1991.