Leserbriefe Samichlaus du liebe Maa ... Samichlausgedicht zur Covid-Situation

Samichlaus du liebe Maa,

gäll du tuesch ned mit mer schimpfe.

Ich go jetzt grad go impfe.

Mer wend doch die Süch vertriebe.

Suscht mümer no lang de Heime bliebe!

Strychle het bis jetzt nüd gnützt.

Es isch für d Füchs und het üs ned gschützt.

S Impfe isch doch e gueti Sach,

hilft diner Gsundheit und au im Pflegefach!