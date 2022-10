Vereine&Verbände Samstagsgespräch mit Ständerat Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben sich im Legends Club in der Bossard-Arena zum traditionellen Samstagsgespräch mit Ständerat Matthias Michel getroffen. Das Thema Energie bildete den thematischen Faden durch das Gespräch.

Die Besuchenden im Legends Club in der Bossard Arena. Bild: PD

Die Energiekrise und damit die gefährdete Versorgungssicherheit betrifft uns alle. Das Parlament hat eben in unvergleichlichem Tempo eine Vorlage für die Stärkung erneuerbarer Energien und insbesondere für den schnellen Bau von Solaranlagen beraten. Die Diskussion mit den Anwesenden bestätigte die erhöhte Bedeutung dieses Themas. Ständerat Matthias Michel stellt sich den Fragen und tauschte sich mit den Interessierten aus.

Mehr Energieeffizienz ist gefordert

Zu Beginn erläuterte Ständerat Michel die bestehende Stromlücke. Die Schweiz importiert heute schon im Jahressaldo Strom. Und er zeigte auf, dass mit der (erwünschten) Elektrifizierung (z.B. bei den Fahr­zeugen) und der Abkehr von fossilen Energieträgern der Bedarf an Strom massiv steigen wird. Damit die Schweiz nicht noch stärker von ausländischem Strom abhängig wird, braucht es Offensiven für erneuerbare Energien in der Schweiz. Bei allem Handlungsbedarf seien die obersten Richtwerte unserer Verfassung, so auch die Berücksichtigung von Umweltanliegen, jedoch zu beachten, sagte Michel und kritisierte: «Zu einseitig wird debattiert, wie mehr Energie produziert werden kann. Aber zuerst stellt sich die Frage, wie es uns gelingt, weniger Energie zu benötigen, also die Frage der Energieeffizienz.» Vor allem wegen der steigenden Energiepreise liegt die Inflation in der Schweiz derzeit bei 3,5 Prozent. Das ist zwar im Vergleich zu den vergangenen Jahren hoch, im internationalen Vergleich aber noch immer tief. Trotzdem agieren einige Parlamentsmitglieder hektisch: Allein im Ständerat wurden dreizehn Vorstösse zur Erhaltung der Kaufkraft eingereicht. Die Vorschläge reichen von sofortiger Erhöhung der Renten über die Aufhebung der Mineralölsteuer bis hin zu Geldzuschüssen für Haushalte.

Für Ständerat Michel sind das Verführungen zu Gunsten der jeweiligen Wählerschaft: «Schon jetzt nach dem staatlichen Puffer zu rufen, ist verfrüht und unnötig», betonte Michel. Es gibt schon heute Absicherungen, zum Beispiel Mechanismen zur Anpassung von Renten. Überhaupt kein Verständnis hat Michel für eine Vergünstigung der derzeit hohen Benzinpreise, wie das auch schon vorgeschlagen wurde: «Die Knappheit von Energie führt logischerweise zu deren Verteuerung, was eben gerade einen sparsamen Umgang damit erzwingt.» Diese öko­nomische Überzeugung wurde in der interessierten Runde geteilt.

Für die FDP Zug: Matthias Michel

