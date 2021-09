Sanierung Der Einbau der Kugelfangkästen für das Morgartenschiessen wird zum Probeflug Rund 90-mal kreiste ein Super Puma der Schweizer Armee in den letzten Tagen über Morgarten. In Form eines Trainingskurses wurden die Kugelfangkästen in den sanierten Zielhang des historischen Schiessens transportiert.

Mit einem Super Puma der Schweizer Armee werden die neuen Kugelfangboxen in den Zielhang des Morgartenschiessens transportiert. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 2. September 2021)

Unaufhörlich fliegt der grosse Helikopter über Morgarten. Der knatternde Lärm schwillt an und schliesslich wieder ab, ganz weg ist er nur selten – dann wenn der Tank des Super Pumas leer ist. Die Pause ist kurz, schon hebt der Militärhelikopter bereits wieder ab. Am langen Seil hängen grosse Blechkästen und weiteres Material, das in den Zielhang des historischen Morgartenschiessens transportiert werden muss. Die Piloten fliegen stets die genau gleiche Route und platzieren ihre Ware erfolgreich am vorgesehenen Ort.

Super-Puma-Helikopter der Armee bringt 70 Kugelfangkästen Video: Stefan Kaiser

Denn Ende Woche konnten die 70 neuen Kugelfangkästen endlich montiert werden.

Der Grund für die umfassenden Arbeiten ist die Altlastenverordnung des Bundes. Diese besagt, dass nach 2020 nicht mehr in den Boden geschossen werden darf. Für historische Anlässe bleibt zwar mehr Zeit, «aber wenn wir nun so grundlegend sanieren, soll der Boden nicht erneut belastet werden», führt Erwin Barmettler, Mitglied der Morgartenkommission und Leiter des Projekts, aus. 1,5 Millionen Schüsse wurden seit der ersten Austragung im Jahr 1921 in den Zielhang geschossen. 12 Tonnen Blei und 600 Kilogram Antimon (ein Schwermetall) sind im Boden gelandet. Rund 1,3 Tonnen Aushub wurde in der Zwischenzeit als erster Teil des Sanierungsprojekts abgetragen und in die dafür vorgesehenen Deponien gebracht.

Das Projekt kostet 1,2 Millionen Franken

Die Dekontamination der Erde sowie der Einbau der Kugelfangsysteme erfolgen zwar auf freiwilliger Basis, unterstützt wird das 1,2 Millionen Franken teure Projekt aber auch mit Bundesgeldern. Die Sanierung des Zielhangs unterstützt der Bund mit 8000 Franken pro Zielscheibe, was die Kosten von rund 590'000 Franken deckt. Für die künstlichen Fangsysteme werden rund 620'000 Franken gerechnet, der Bund übernimmt davon 40 Prozent. Urs Hürlimann. Zuger alt Regierungsrat und Präsident der Morgartenkommission:

Urs Hürlimann.

Bild: Stefan Kaiser

«Die Idee dahinter ist, dass auch die Schützen etwas für die Umwelt tun.»

Der Einbau der je rund 1 Tonne wiegenden Kugelfangkästen ist die ideale Gelegenheit für Übungsflüge der Armee. So erfolgt der Transport des Materials im Rahmen eines ordentlichen Trainingskurses der Lufttransport Staffel 6. Die Kästen werden von der Depotstelle unten im Dorf in einem «äusserst anspruchsvollen» Lastenflug in den Zielhang hinaufgeflogen. Die Piloten fliegen alle zehn Minuten stets die genau gleiche Route – insgesamt rund 90 Rotationen. Anderthalb Tage dauerte der Einsatz des Super Pumas – inklusive einer kleinen Verzögerung durch den Morgennebel über Morgarten.

Ebenfalls für eine Verzögerung sorgten der massive Regen und die Unwetter im Sommer. Der frisch renaturierte Hang kam ins Rutschen. «Die Altlasten waren zum Glück alle schon abgetragen», führt Geologe Simon Werthmüller. Er ist Altlastenfachmann und für die Sanierung des Zielhangs zuständig. Die frisch angebaute Erde und Bepflanzung konnten dem vielen Wasser nicht trotzen. Für die Verantwortlichen der Morgartenkommission bedeutet das zusätzliche Herausforderung: «Eigentlich hätten die Kästen bereits Ende Juni eingebaut werden sollen», sagt Erwin Barmettler und führt weiter aus: «Der Lieferant der Kästen der Firma Leu & Helfenstein aus dem luzernischen St.Erhard hatte keine Möglichkeit, diese zu lagern. Also mussten sie bereits nach Morgarten transportiert werden.»

Fast 90 Flüge hat der Super Puma bis zum Abschluss der Aktion absolviert. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 2. September 2021)

Im Zielhang werden die Kästen von Mitarbeitenden der Produktionsfirma sowie der Armee entgegengenommen und genau platziert. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 2. September 2021)

Platz gefunden wurde auf dem Land von Xaver Müller, wo auch der Umschlag für den Transport stattfand. Barmettler konnte auf die Einheimischen zählen: «Ohne die Familie von Xaver Müller sowie das grosse Verständnis und Entgegenkommen der Landbesitzer vom Kugelfang, Familie Beeler-Henggeler, wäre die ganze Übung unmöglich gewesen.»

Einiges bleibt dennoch beim Alten

Das Kugelfangsystem wird fix montiert. Einzig die Blenden, die Profile auffangen, die die Zielscheibe verfehlen, sind bei Nichtbenutzung abklappbar. Dieses Vorgehen hat die Morgartenkommission mit den Landschaftschutzverbänden abgesprochen. Während des Morgartenschiessens werden die Geschosse von den Kästen aufgefangen und in Schubladen, die unten angebracht sind, gesammelt. Diese Schubladen müssen dann von Zeit zu Zeit geleert werden.

Die Zielscheiben erhalten den genau gleichen Platz wie vor der Sanierung. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 2. September 2021)

Die neuen Zielscheiben werden übrigens an den genau gleichen Stellen wie vorher zu stehen kommen. Für jeden Kasten wurde mit der Unterstützung von GEO Zug der exakte Standort ausgemessen und entsprechend angepasst. Die Schussweite variiert also auch künftig, je nach Liegeplatz, zwischen 285 und 334 Metern. «Das war ein grosser Aufwand und eine ziemliche Herausforderung», so Erwin Barmettler. Beim traditionellen Anlass soll eben einiges auch beim Alten bleiben:

Erwin Barmettler.

Bild: Werner Schelbert.

«Was immer so war und was wir beibehalten wollen, ist, dass die geschossene Punktzahl von Hand angezeigt wird.»

Probe aufs Exempel wird dann am nächsten Morgartenschiessen gemacht. Ob das allerdings am 15. November dieses Jahres der Fall sein wird, ist unklar. «Wir arbeiten darauf hin, dass wir das historische Schiessen durchführen können», sagt Vereinspräsident Urs Hürlimann.