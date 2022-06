Sanierung Pensionskasse der Stadt Zug und der Mieterinnen- und Mieterverband sind im Gespräch Die Pensionskasse Stadt Zug und der Mieterinnen- und Mieterverband Kanton Zug sprechen ab sofort regelmässig miteinander über das Sanierungsvorhaben an der St.- Johannes-Strasse 23 in Zug. Das erste Treffen fand bereits statt.

Die Pensionskasse Stadt Zug und der Mieterinnen- und Mieterverband Kanton Zug (MV Zug) haben sich in einem ersten Gespräch am Montag, 16. Mai, über das Sanierungsvorhaben, den Zustand des Gebäudes und die Auswirkungen einer Sanierung ausgetauscht. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Pensionskasse und des MV Zug hervor. Beide Gesprächspartner sind darauf bedacht, für die betroffene Mieterschaft faire und sozialverträgliche Lösungen zu entwickeln.

Wie der Mieterschaft bereits im Kündigungsschreiben vom 4. April 2022 mitgeteilt wurde, bieten die Pensionskasse Stadt Zug und Regimo Zug nach Möglichkeit alternative Wohnungen während der 9-monatigen Umbauzeit an. Allen Mieterinnen und Mietern mit unbefristeten Mietverträgen, die dies wünschen, garantiert die Pensionskasse Stadt Zug die Rückkehr in die Liegenschaft an der St.-Johannes-Strasse 23 zu vergünstigten Konditionen. Dabei wird die Tragbarkeit der Miete individuell geprüft.

Die von beiden Seiten bereits aufgenommenen Gespräche mit den Mieterinnen und Mietern werden fortgeführt, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Verwalterin der Liegenschaft, Regimo Zug, wird ein Informationsschreiben versenden, um für die gesamte Mieterschaft Fragen zu beantworten, die in den Mietersprechstunden individuell zum Sanierungsvorhaben gestellt wurden.

Der MV Zug wird die Mieterschaft ebenfalls über die laufenden Verhandlungen und Lösungsmöglichkeiten orientieren. Beide Seiten bieten den Mietparteien individuelle Besprechungen zur konkreten Lösungsfindung an.

Pensionskasse: Umfassende Sanierung unumgänglich

Für die Erneuerung der Liegenschaft besteht aus Sicht der von der Pensionskasse hinzugezogenen Fachplaner ein zwingender Handlungsbedarf. Gemäss der Zustandsanalyse aus dem Jahr 2020 sind die geltenden statischen Normen zur Erdbeben- und Windlastsicherheit zurzeit nicht eingehalten und die heutigen Brandschutzvorschriften nicht erfüllt.

Zudem sind sämtliche Hausinstallationen wie Wasser-, Abwasser- und Lüftungsleitungen am Ende ihrer Lebensdauer und müssen komplett ersetzt werden. Einige der Arbeiten müssen laut Meldung geschossübergreifend ausgeführt werden. Eine Etappierung ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

MV Zug prüft Sanierungsvorhaben und Mietzinsgestaltung

Der MV Zug wird die Rahmenbedingungen und die Notwendigkeit der angestrebten Sanierung überprüfen. In diesem Zusammenhang ist unter anderem noch nicht geklärt, inwieweit die geplante Erdbebensicherung baulich notwendig ist.

Vordringliches Ziel ist es jedoch, für die Mieterinnen und Mieter Überbrückungslösungen zu finden, damit sie an der St.-Johannes-Strasse 23 wohnen bleiben können. Weiter wird gemäss Medienmitteilung entscheidend sein, wie hoch die neuen Mietzinsen angesetzt werden sollen. Der MV Zug wird sich dafür einsetzen, dass die Mieten für die bisherigen Mieterinnen und Mieter individuell tragbar bleiben. (haz)