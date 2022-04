SBB Neue Schliessfächer im Bahnhof Zug Kürzlich hat die SBB die neue Schliessfachanlage eröffnet. Die Fächer weisen fünf verschiedene Grössen auf und können mit einem QR-Code geöffnet werden.

Neu bietet die Anlage fünf statt drei Fachgrössen, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist: Von S für Handgepäck oder Aktentaschen bis XXL für grosse Koffer oder sperriges Gepäck. Die Fächer lassen sich bequem mit einem QR-Code öffnen. Einen Schlüssel braucht es nicht mehr.

Die Miete der Schliessfächer kann an zentralen Zahlsäulen in bar, mit Karte oder TWINT bezahlt werden. Die Säulen weisen eine mehrsprachige Benutzerführung auf. Die Preise für die Schliessfächer belaufen sich je nach Grösse auf 5 bis 12 Franken. Die neuen Schliessfächer befinden sich am bisherigen Standort beim Ausgang Grafenau Dammstrasse. Weitere Informationen gibt es unter sbb.ch/lockers. (cro)