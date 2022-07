Vereine&Verbände SC Cham legt bei den Frauen nach Mit der Einführung eines FF19-Teams verbessert der Sportverein die Nachwuchsförderung.

SC Cham fördert den Frauen-Fussballnachwuchs. Bild: PD

Auf die neue Saison verlassen aus verschiedenen Gründen einige routinierte Spielerinnen die Chamer Frauenmannschaft. Fehlen erfahrene Leistungsträgerinnen, wird es auch in der 3. Liga schwer, sich nach vorne zu orientieren oder gar die Klasse zu halten. Und da die Ennetseer zwar über viele Talente bei den F- bis C-Juniorinnen verfügen, jedoch ab den B-Juniorinnen noch keine Anschlusslösung im eigenen Verein anboten, verschärft sich die Personalsituation nochmals für das Aktivteam in der 3. Liga. Mit der Einführung eines FF19-Teams will der Verein dieser Entwicklung Rechnung tragen und eine Lücke im Förderkonzept schliessen.

Vereine & Verbände: So funktioniert’s Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden. Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch

Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word-Dokuments. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.

Der SC Cham ist im Nachwuchs in allen Stärkeklassen (3. bis 1. Stärkeklasse, Elite, Youth League) vertreten. Damit ist es möglich, die Kinder und Jugendlichen gemäss ihren individuellen Voraussetzungen und ihrer persönlichen Motivation zu fördern. Mädchen trainieren und spielen in der Regel bis zu den C-Junioren zusammen mit ihren Alterskollegen. Daneben haben sie die Möglichkeit, Zusatztrainings bei den Jungs (Laufschulung, Torhütertraining, Techniktraining, Laufschulung...) oder Zusatztrainings mit der neuen FF19 oder dem Frauenteam zu absolvieren. In speziellen Fällen spielen Talente auch zusammen mit den Alterskollegen im Team Zugerland. Fussballbegeisterte und motivierte Mädchen erreichen damit ein erfreuliches Niveau, das die Aufmerksamkeit der IFV-Auswahl sowie zahlreicher renommierter Frauenmannschaften mit Leistungsfussballteams weckt. So wechseln immer wieder Mädchen aus Cham ab dem C-Juniorenalter zu Vereinen wie dem FCL, FC Zürich, Baar oder Küssnacht und machen dort ihren Weg bis hin zu den Nachwuchsnationalmannschaften oder gar in die A-Nationalmannschaft.

Nachwuchs soll länger im Heimverein spielen

Die aufgezeigte Förderung soll in bisherigem Rahmen gepflegt werden. Mit der Bildung einer FF19-Mannschaft sollen aber interessierte, fussballbegeisterte Mädchen und Frauen die ­Gelegenheit haben, länger im Verein am Ort bleiben, ihrem Hobby frönen und eine Anschlusslösung nicht nur im Spitzen- oder Profibereich anstreben zu können.

Wenn das bisherige Konzept, die Erweiterung des Angebots um eine FF19-Equippe und etwas Geduld Früchte tragen, wird auch die Frauenabteilung bald noch mehr von sich reden lassen. Wenn dann noch das eine oder andere Talent nach Jahren der Lehr- und Wanderjahre bei anderen Vereinen wieder aufs Eizmoos zurückkehrt, so wie das bei den Leistungsteams der Männer der Fall ist, dann könnten auch die Frauen zu einem Höhenflug abheben.