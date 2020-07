Leserbrief Schalmeiengesänge oder bewusste Fehlinformation? Zum Leserbrief «Leider fallen viele auf diese Schalmeiengesänge herein», Ausgabe vom 18. Juli

In seinem Leserbrief macht Felix Zulauf zwei nicht haltbare Aussagen zum Rahmenvertrag Schweiz–EU. Erstens behauptet er, dass der jährliche Beitrag der Schweiz an das EU-Budget über 15 Milliarden Franken betrage.

Im vorliegenden Rahmenvertrag findet sich keinerlei Angabe über einen Jahresbeitrag, die EU verlangt auch keinen solchen. Der (noch nicht freigegebene) Kohäsionsbeitrag der Schweiz von 1,3 Milliarden Franken verteilt sich auf sieben Jahre und wird von der EU als Gegenleistung für den Zugang zum EU-Binnenmarkt erwartet. Ein Jahresbeitrag von 15 Milliarden Franken wäre allenfalls bei einem EU-Beitritt zu erwarten, ein solcher steht aber überhaupt nicht zur Diskussion.

Zweitens behauptet der Leserbriefschreiber, dass der Rahmenvertrag keinerlei flankierenden Massnahmen zum Schutz der einheimischen Arbeitnehmenden vorsehe. Dies stimmt nicht, denn im Protokoll 1 zum Rahmenabkommen steht wortwörtlich: «Die Europäische Union (EU) und die Schweiz verfolgen gleichermassen das Ziel, ihren Staatsangehörigen sowie Marktteilnehmern gerechte Bedingungen für die freie Erbringung von Dienstleistungen während bis zu 90 Arbeitstagen pro Kalenderjahr (inklusive Entsendung von Arbeitnehmern) zu gewährleisten und gleichzeitig vollumfänglich die Arbeitnehmerrechte zu garantieren. Die Vertragsparteien kommen ausserdem überein, dass nichtdiskriminierende und verhältnismässige Kontrollen notwendig sind, um durch Vorbeugung von Missbrauch und Umgehungen die Dienstleistungsfreiheit sowie die korrekte und wirksame Anwendung der Regeln zu gewährleisten.»

Umstritten ist demnach nicht der Grundsatz, wohl hingegen einzelne Details wie die Voranmeldefrist und die Kautionspflicht für jene EU-Firmen, die Arbeitskräfte in die Schweiz entsenden. Dies ist vor der Unterzeichnung des Rahmenabkommens einvernehmlich zu bereinigen. Abgesehen davon ist es erstaunlich, dass sich Zulauf um die flankierenden Massnahmen sorgt. Denn die ihm politisch nahe stehende SVP hat sie nämlich von Anfang an konsequent bekämpft.

Schliesslich meint Zulauf, dass das Abkommen über die Personenfreizügigkeit Schweiz-EU für die Schweizerinnen und Schweizer nachteilig sei. Er plädiert deshalb für dessen Kündigung, verschweigt allerdings die gravierenden Konsequenzen.

Denn mit der Personenfreizügigkeit würden (nach einer Schonfrist) auch sechs weitere bilaterale Abkommen dahinfallen. So die gegenseitige Anerkennung von Produktvorschriften im Warenhandel, das Land- und das Luftverkehrsabkommen, die Forschungszusammenarbeit (Teilnahme an EU-Programmen) und der gegenseitige Zugang zu öffentlichen Aufträgen.

Zusätzlich würde auch das Schengen-Dublin Abkommen, das an die Personenfreizügigkeit anknüpft, wegfallen. So könnten alle Asylbewerber, die in der EU abgewiesen wurden, in der Schweiz ein neues Gesuch stellen. Weiter würde die Bekämpfung der internationalen Kriminalität in der Schweiz deutlich erschwert, weil die gegenwärtig enge Zusammenarbeit mit europäischen Stellen wegfallen würde. Unter dem Strich würde die Kündigung der Personenfreizügigkeit der Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft klar und spürbar schaden.

Wer nun glaubt, dass die EU allein schon im eigenen Interesse der Schweiz entgegenkommen wird, täuscht sich. Denn der EU geht es um Grundsätzliches und um den Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz, deshalb müssen wir vom worst case ausgehen und am 27. September Nein zur Begrenzungsinitiative stimmen.

2015 bis 2019 erreichte die ausländische Netto-Zuwanderung in die Schweiz rund 59000 Personen pro Jahr. Davon stammten etwa 23000 (= 39 Prozent) aus Drittstaaten. Während zwei Drittel der letztes Jahr aus der EU Zugewanderten erwerbstätig waren, waren es bei den Einwanderern aus Drittstaaten lediglich 10 Prozent.

Diese Zuwanderung kann schon heute von der Schweiz vollständig selbst gesteuert werden.

Armin Jans, alt Nationalrat, Zug