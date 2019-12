Scheune in Menzingen abgebrannt – Wind erschwerte Löscharbeiten

In Menzingen ist am Freitagabend eine Scheune in Flammen aufgegangen und abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Starker Wind erschwerte laut Polizei die Löscharbeiten. Insgesamt standen drei Feuerwehren mit rund 80 Leuten im Einsatz.