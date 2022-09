Schiessen Dario Reichlin ist der «Shootingstar» bei Ägerital-Morgarten Der 16-jährige gewinnt zunächst mit der Gruppe den Final im Feld D, ehe er einen Tag später als Einzelschütze unschlagbar ist.

Dario Reichlin hat ein grosses Wochenende hinter sich. Bild: Peter Müller/PD

Im Final der Gruppenmeisterschaften setzten sich die Schützen Ägerital-Morgarten im Feld D mit 716 Punkten deutlich vor den zweit- und drittklassierten Bündner Gruppen mit 699 respektive 697 Punkten durch.

Das höchste Einzelresultat erzielte mit 147 von 150 möglichen Punkten Dario Reichlin. Seine Gruppenkameraden Josef Hotz (145), Thomas Huber (143), Benno Röllin (142) und Terry Röllin (139) lieferten ebenfalls sehr gute Resultate ab, die der Gesamtgruppe zum Titel verhalf.

Dass noch im Final 64 Gruppen mit 320 Teilnehmenden dabei waren, lässt eine Vorstellung davon aufkommen, gegen wie viel Konkurrenz sich die Gruppe Ägerital-Morgarten im gesamten Wettkampf durchsetzen musste.

Die siegreiche Gruppe von Ägerital-Morgarten. Bild: Armin Besmer/PD

Kaum die Medaille zu Hause aufgehängt, war Dario Reichlin bereits am Sonntag schon wieder im Einsatz. Diesmal am Feldstichfinal in Möhlin, an dem 270 Gewehrschützinnen und Gewehrschützen teilnahmen.

Er war auch diesmal erfolgreich. Erneut bewies Reichlin Nervenstärke und schoss mit 140 Punkten deutlich mehr als die Zweit- und Drittplatzierten. (bier)