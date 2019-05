Claudia Schuler setzt beim Schiessen auf Fingerspitzengefühl Während dreier Tage findet ab dem 24. Mai das traditionelle Feldschiessen statt. Zu den Teilnehmern gehört auch Claudia Schuler aus Menzingen, die seit sieben Jahren leidenschaftlich ihrem Hobby nachgeht. Vanessa Varisco

Treffsicher: Die ambitionierte Sportschützin Claudia Schuler. (Bild: Stefan Kaiser, Baar, 22. Mai 2019)

Mentale Stärke, Kraft und Ausdauer: Ein guter Schütze muss in vielerlei Hinsicht fit sein. Das weiss auch Claudia Schuler. Die 42-jährige Menzingerin wird am Wochenende vom 24., 25. und 26. Mai am dreitägigen Feldschiessen teilnehmen. Es ist das dritte Mal, dass sie dies in Zug tun wird, zuvor hat sie den traditionellen Anlass in anderen Kantonen besucht. «Das Feldschiessen hat einen sehr geselligen Charakter. Jeder, auch jemand, der keine Erfahrung im Schiessen hat, kann daran teilnehmen. Der Anlass hat eine langjährige Tradition in der Schweiz», erklärt die Pistolenschützin und ergänzt: «Jung und Alt kommen zusammen am Feldschiessen. Es gehört fast zum Pflichtprogramm.»

Bei diesem Wettkampf werden insgesamt 18 Schüsse abgegeben: Drei Einzelschüsse über 25 Meter Distanz, gefolgt von fünf Schuss in 50 Sekunden, weiteren fünf in 40 Sekunden und schliesslich fünf in 30 Sekunden. Das erfordert einiges an Konzentration. Doch Claudia Schuler stellte sich der Aufgabe mit grosser Hingabe. Letztes Jahr erreichte sie 174 von 180 möglichen Punkten. Mit diesem Resultat gehörte sie zu den Top-Ten am Schiessstand in Baar. Damit ist sie zufrieden, aber: «Ich bin ambitioniert und möchte mich jedes Jahr steigern können.» Sie will also mindestens ihre 174 Punkte übertreffen.

Trockenübungen gehören dazu

Dafür trainiert sie fleissig, im Verein wie auch zu Hause. Mindestens einmal in der Woche mit den Pistolenschützen Baar, zu denen sie seit drei Jahren gehört. «Aus Sicherheitsgründen darf man natürlich nur auf dem Schiessstand scharf schiessen, deshalb sind die Vereinstrainings sehr wichtig und für uns Schützen wohl auch die liebsten Einheiten», weiss die Menzingerin. Sie schätzt ausserdem den Zusammenhalt der Mitglieder und die lockere Atmosphäre.

Doch auch Trockenübungen zu Hause stehen auf dem Programm. Claudia Schuler erläutert: «Dazu gehört beispielsweise der Kraftaufbau. Beim Pistolenschiessen muss man die Waffe schliesslich lange halten können.» Auch den Abzug zu ziehen, ohne dass die Waffe geladen ist, wird trainiert. «Denn jede Bewegung will geübt sein und zum Schiessen gehört Fingerspitzengefühl.» Spricht Claudia Schuler vom Schiessen, so hört man ihr die Begeisterung und Faszination gegenüber dem Sport an.

Sie erinnert sich, wie alles seinen Anfang nahm: «Aus Neugier habe ich vor sieben Jahren einen Kurs fürs Pistolenschiessen besucht und war sofort gefesselt.» Egal ob jung oder alt, Frau oder Mann, Schiessen sei etwas für jedermann. Während sie anfangs nur mit der Pistole schoss, hat sie sich inzwischen ans Gewehr gewagt. Anders als bei der Pistole steht sie dort nicht, sondern liegt. «Auch das Gewehr hat seinen Reiz», findet sie. Zwar schiesse sie noch immer lieber mit der Pistole, doch wolle sie zukünftig ihre Fähigkeiten am Gewehr verbessern. Beide Arten des Schiessens seien anspruchsvoll.

«Und als Frau hat man keinen Nachteil», betont sie. Denn obschon sie anfangs befürchtet hat, sie hätte nicht genug Kraft dafür, stellte sie mit der Zeit fest: «Das habe ich sehr wohl. Frauen haben eine andere Kraft als Männer, sie sind eher mental stark.» Vom Schiesssport sind üblicherweise eher Männer begeistert, doch Claudia Schuler ist überzeugt, dass Frauen diesem Sport ebenfalls etwas abgewinnen können: «Wenn man die Vorurteile ablegt, stellt man schnell fest, wie vielseitig dieses Hobby ist.» Die einzige Frau im Baarer Verein ist sie übrigens nicht, sie hat durchaus weibliche Kolleginnen. «Aber natürlich wäre es schön, kämen noch einige dazu», resümiert sie. Ausserdem, so die Menzingerin, falle das Geschlecht im Schiesssport nicht ins Gewicht: Männer und Frauen starten an Wettkämpfen in derselben Kategorie.

Das Hobby beeinflusste ihre Berufswahl

Das Schiessen ist für die 42-Jährige mehr als nur ein Hobby: Was die mentale Stärke beim Schiessen bewirken kann, hat die Menzingerin fasziniert. Sodass ihr der Sport einen Anstoss für die berufliche Selbstständigkeit gegeben hat: Inzwischen bietet sie mentale Coachings an. «Ich hatte bereits vor dem Schiessen Ausbildungen in eine ähnliche Richtung absolviert, aber der Schiesssport war wegweisend», sagt sie dazu. Sie ist also wahrlich eine leidenschaftliche Schützin – und freut sich auf das Feldschiessen, das am Freitag seinen Auftakt hat.