Schiffahrt MS Zug fällt auf unbestimmte Zeit aus: Grund ist ein Schaden am Antrieb Das Flaggschiff der Zugersee Schifffahrt fällt derzeit aus. Der Kursbetrieb kann gemäss Zugersee Schifffahrt aber wochentags sichergestellt werden.

Die MS Rigi in der Hafenanlage Zug: Das Zweitschiff hat nun die Fahrten der MS Zug ausgeführt. Bild: Maria Schmid

Wer dieses Wochenende auf eine Schifffahrt auf der MS Zug gehofft hat, der wird enttäuscht: Das Flaggschiff der Zugersee Schifffahrt fällt derzeit aus. Grund dafür ist ein Schaden am Antrieb, wie Zugersee Schifffahrt in einer Mitteilung schreibt. Deswegen kann die MS Zug auf unbestimmte Zeit keine Passagiere mehr transportieren.

Kurzfristig können so am Sonntag, 22. Mai zwei Kursfahrten nicht ausgeführt werden. Davon betroffen sind die Kursfahrten am Sonntag, 22. Mai um 10:45 Uhr ab Zug, Bahnhofsteg sowie 14 Uhr ab Zug Bahnhofsteg inklusive Spielschiff für Familien.

Bereits am Freitagmorgen habe das 2003 eingewasserte Flaggschiff nicht wie geplant seine Kursfahrten durchführen können. «Dank schnellem und flexiblem Handeln aller Beteiligten konnte das Zweitschiff, das MS Rigi, die Fahrten ausführen, sodass der Ausfall bis dato ohne Folgen blieb», schreibt Zugersee Schifffahrt weiter.

Die Bauteile der MS Zug seien umgehend ausgebaut worden. Sie seien nun unterwegs zu einer spezialisierten Unternehmung, welche den Schaden analysieren und beheben wird. Im Moment kann daher nicht vorausgesagt werden, wie lange das Schiff ausfällt.

Der Sonntagsbrunch wird nun auf dem stehenden Schiff am Steg Schützenmatt stattfinden. Der Kursbetrieb selbst kann gemäss Zugersee Schifffahrt wochentags sichergestellt werden – alle Fahrten bis zur Auffahrt könne man wie geplant durchführen. Alle angemeldeten Kunden seien zudem kontaktiert und auf Wunsch auf andere Kurse umplatziert worden.

Auskunft über die Wiederaufnahme des regulären Betriebs gibt es zeitnahe auf der Internetseite www.zugersee-schifffahrt.ch. (lga)