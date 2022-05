Baar Gabor Schikulas tiefgründige Bilderwelten sind das Abbild seiner Wahrnehmung Der Zuger Künstler Gabor Schikula zeigt in der Baarer Z-Galerie sowie gleichzeitig im Verwaltungszentrum Zug neue Arbeiten – erfrischend und humorvoll. Da haben auch Ideen für «Blödsinniges» Platz.

Gabor Schikulas Bilder sind unter anderem ein Abbild seiner wahrgenommenen Umwelt. Bild: Roger Zbinden (Baar, 7. Mai 2022)

Die Bilder stecken voller Geschichten, die vom Alltagsleben in unserer Gesellschaft erzählen. Gabor Schikula ist ein Zeichner, der gerne still beobachtet und später seine Eindrücke malend umsetzt, und wie er sagt: «Immer mit Spass.»

So lohnt es sich, die einzelnen Werke genauer zu betrachten, denn es gibt auf jedem Bild viele witzige, freche oder gesellschaftskritische Szenen zu entdecken. Seine neuen Werke sind wie Wimmelbilder oder Comics. Diese zeigt der Zuger Künstler im Rahmen einer Doppelausstellung seit vergangenem Samstag in der Z-Galerie in Baar – und seit Dienstag auch im Verwaltungszentrum in Zug: Beide ­Ausstellungen sind mit einer Vernissage eröffnet worden.

Fantasievolle Abbilder der Umwelt

Direkt beim Eingang der Z-Galerie von Maria Ziegler hängt ein Exponat, dass die Emanzipation mit Charme verbindet und aufzeigt, wo die Frauen heute überall anzutreffen sind. Und natürlich kann sich Gabor Schikula nicht verkneifen, dies auf eine humorvolle Art zu tun: Er zeigt Frauen, die Bier trinken, Holz hacken, als Chefin arbeiten und in den Weltraum fliegen. Sein spezieller Malstil ist in den letzten Jahren fast gleichgeblieben. Es reizt ihn einfach, seine Umwelt mit viel Fantasie malend zu spiegeln – und zum Nachdenken anzuregen. Manchmal sehe er auf der Strasse interessante Gesichter oder reagiere auf das Zeitgeschehen, wie das Sujet «Zug sucht den Superstar» oder dasjenige mit dem Mann, der nur mit dem Handy beschäftigt ist und weder auf Menschen oder Tiere achtet. So gibt es mannigfaltige Szenen mit Personen, ergänzt mit Tieren oder Gegenständen.

Ein Werk stellt das Ende der Boheme sowie die Künstlerwelt dar und verweist darauf, dass der Investor Millionen für ein Bild erzielt, der Kunstschaffende aber oft nur wenig Geld ­erhalten hat. Ob Männer-, ­Kinder- und Medienwelt oder Bistrobetrieb, Gabor Schikula karikiert in seinen Bilderwelten alle Generationen und auch sich selber. Das Porträt zeigt ihn klein und alleine mit dem Schild «Life» in der Hand. Auf vielen Bildern sind ungarische oder deutsche Sprichwörter oder treffende Wortspiele enthalten, die ihnen auch eine tiefgründige, gesellschaftskritische Komponente verleihen. Doch keines seiner Werke trägt einen Titel. Er sagt:

«Bei der Vielfalt der Sujets in jedem Bild ist der Entscheid schwierig.»

Die Skizzen und figürlichen Zeichnungen entstehen auf Leinwand und Papier, viele sind grossformatig. «Früher habe ich mit Öl gemalt, musste das jedoch aus gesundheitlichen Gründen beenden.» Heute benutzt er eine spezielle Mischtechnik, zu der nur eine Ölgrundierung gehört als Basis für die Gouache in pastelligen oder kräftigen Farben sowie für die Blei- und Farbstifte.

Figürlich und abstrakt

Manchmal baut er in den Malgrund sogar Zeitungsausschnitte ein, die den Motiven zusätzliche Strukturen verleihen. «Ich bin ein Konzeptkünstler, der neben den Zeichnungen gerne auch abstrakt malt. Es entsteht jeweils nur ein Bild. Wenn ich ein neues beginne, vergesse ich alles, was vorher war. Für die grossen Motive brauche ich fast einen Monat bis zur Fertigstellung.» Ideen für «Blödsinniges» habe er viele, und es gehe immer um eine andere Geschichte, sagt der Künstler.

Seit 1981 lebt und arbeitet Gabor Schikula in Zug. Geboren wurde er 1951 in Budapest. Als politischer Flüchtling aus Ungarn habe er hier die Freiheit gefunden, die er auch gerne in seinen Werken darstellt. Seine Bilder zeigte er in Einzel- und Gruppenausstellungen, sie befinden sich in der Sammlung der Stiftung Pflegezentrum Baar und in diversen Privatsammlungen.