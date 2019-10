Schlagerstars singen in Baar für einen guten Zweck Am 9. November findet bereits zum 10. Mal der Benefiz Schlager-Abend in der Baarer Waldmannhalle statt. Der Erlös geht wiederum an die Kinderkrebshilfe. Rahel Hug

Andy Borg wird neben anderen Schlagerstars am 9. November auf der Bühne stehen. (Bild: PD)

Der Schlager-Abend in der Waldmannhalle, dessen Erlös krebskranken Kindern zugutekommt, hat in Baar mittlerweile Tradition. Organisiert wird der Anlass vom Verein Schlager-Abend rund um Marcel Baier (OK-Präsident) und Eliane Müller (Vizepräsidentin). Dieses Jahr findet der beliebte Anlass am Samstag, 9. November, statt. Mit dabei sind Ross Antony, Andy Borg, die Calimeros, Stefan Roos, Monique, die Dorfrocker, Marc Pircher & Band, Anita & Alexandra Hofmann und die Jungtambouren Baar.

Rund 100 freiwillige Helfer im Einsatz

In den vergangenen Jahren durfte das OK jeweils grosse Erfolge in einer ausverkauften Halle verbuchen, mit toller Stimmung bis in die frühen Morgenstunden, wie die Veranstalter mitteilen. Finanzielle Unterstützung bekommen die Organisatoren von den zwei Hauptsponsoren Alfred Müller AG und Glencore, den weiteren Sponsoren und natürlich vielen Gönnerbeiträgen, ganz nach dem Motto: «Jeder Franken zählt.» Als Medienpartner sind Tele 1, die «Zuger Zeitung» und Radio Central wieder mit dabei. Und natürlich die rund 100 freiwilligen Helfer, die am Anlass selber im Einsatz sind. «Ohne sie könnte der Benefiz Schlager-Abend nicht so erfolgreich durchgeführt werden», schreiben die Veranstalter.

Türöffnung ist um 18.15 Uhr, die Konzerte beginnen um 19 Uhr. Um 21.15 Uhr gibt es eine Pause. Der Schlager-Abend dauert bis zirka um Mitternacht, anschliessend Ausklang im Zelt mit musikalischer Unterhaltung von DJ Seventy9 bis um 2 Uhr. Auch für hungrige Besucher ist gesorgt: Hinter der Waldmannhalle gibt es genügend Verpflegungsmöglichkeiten mit Grillwürsten, Hamburgern, Pommes frites und Käse-Schnitten. Im Zelt wird eine Bar betrieben.

Die Nachfrage nach Tickets ist gross

Die Plätze in den Kategorien 1 und 2 sind ausverkauft. Die letzten Tickets der Kategorien 3 und 4 (Tribünenplätze 69/45 Franken) können über den Veranstalter gebucht werden: Eliane Müller, eliane@muellerzg.ch. Weitere Informationen zum 10. Benefiz Schlager-Abend gibt es auf www.schlager-abend.ch.