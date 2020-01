Leserbrief Zug Tourismus: Schlagkräftiges Team notwendig «Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht», Ausgabe vom 18. Januar

Den Ausführungen von Philip C. Brunner zum Thema «Zug Tourismus» in der «Schweiz am Wochenende», Ausgabe Zuger Zeitung vom 18. Januar kann ich voll beipflichten. Als ehemaliger Touristiker habe ich in der Vergangenheit die Entwicklung von «Zug Tourismus» immer mit Interesse aber auch mit einer gewissen Skepsis verfolgt und mich gefragt, ob die eingeschlagene Strategie zielführend ist.

Ist sie leider nicht. Die unüblich zahlreichen Kündigungen der Geschäftsführung sprechen eine deutliche Sprache und der Wechsel im Präsidium ist überfällig. Es braucht meines Erachtens ein (kleineres) schlagkräftiges und fachlich orientiertes Team (Vorstand), um eine zukunftsweisende Strategie zu entwickeln, um mit einer kompetenten Geschäftsführung die daraus entstehenden Konzepte und Massnahmen mitzutragen und umzusetzen.

Es gibt in der Zentralschweiz mehrere Beispiele von Destinationen, die professionelles Standortmarketing erfolgreich betreiben. Es wäre auch angemessen, sich daran zu orientieren.

Peter Hürlimann, Walchwil