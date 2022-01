Kommentar «Chefsache»: Die Zuger Schulen müssen über die Bücher Co-Chefredaktorin Rahel Hug über die Möglichkeit von befristeten Jahresverträgen an Zuger Schulen. Rahel Hug Drucken Teilen

Wer jahrelang in einer Festanstellung gute Arbeit leistet und nach der Mutterschaftspause mit einem befristeten Jahresvertrag ausgestattet wird, beklagt sich zu Recht. Die Arbeitnehmerin wird quasi bestraft, weil sie Mutter geworden ist und sich entschieden hat, ihr Pensum zu reduzieren. Diese Herabstufung ist unfair.

So passiert ist dies zwei Lehrerinnen im Kanton Zug. Hier erlaubt es das Gesetz, dass Schulen bis zu sechs Jahre in Folge befristete Arbeitsverträge ausstellen können. Der Lehrerverein kämpft gegen diese Praxis – die Bildungsdirektion sieht keinen Handlungsbedarf.

Befristete Verträge mögen in einigen Fällen Sinn machen. Etwa bei Kleinstpensen oder auch bei Neuanstellungen, weil es bei Lehrpersonen keine Probezeit gibt. Im Fall der beiden betroffenen Frauen hingegen ist die Vertragsänderung nicht nur ungerecht und willkürlich, sondern schlicht diskriminierend.

Der Kanton Zug ist für Lehrerinnen und Lehrer attraktiv. Bei den befristeten Verträgen jedoch schneidet Zug im Vergleich zu anderen Zentralschweizer Kantonen schlecht ab. In Luzern, Uri und Obwalden etwa sind maximal zwei beziehungsweise drei Jahre möglich. In Schwyz sind sogar die Verträge bei Neuanstellungen unbefristet – mit Ausnahmen. Auch wenn die Zuger Gemeinden den Spielraum in der Regel nicht ausreizen, besteht Handlungsbedarf: Die Bildungsdirektion sollte, gemeinsam mit den gemeindlichen Schulen, über die Bücher.