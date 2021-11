Vereine/Verbände Schüler kämpfen beim Tischtennis um Trophäe An der Gubler School Trophy lieferten sich Schülerinnen und Schüler harte Schlagabtausche beim Tischtennis.

Flotte Ballwechsel bei den Knaben der Kategorien U9 und U11 in der Dreifachturnhalle Hünenberg. Bild: PD

In der Dreifachturnhalle Hünenberg spielten kürzlich mehr als 30 Schülerinnen und Schüler aus Cham und Hünenberg um die legendäre Tischtennis Gubler School Trophy. Es sei schön, dass der Hünenberger Tischtennis Club (TTC) nach der letztjährigen Pause so viele Spielerinnen und Spieler begrüssen konnte. Die Jungs und Mädels der vier Altersklassen bestritten mehrere Gruppenspiele sowie die anschliessenden Finalspiele.

Bei den Mädchen waren die beiden Siegerinnen Devya Caparelli (U15) und Lisa Schilling (U13) schon in den Vorjahren aufgefallen, so setzten sie sich auch in diesem Jahr gegen ihre Mitspielerinnen durch. Die beiden Spielerinnen der Alterskategorie U11 haben in der gleichen Gruppe wie ihre älteren Kolleginnen gespielt. An den schönen Ballwechseln konnte man hier bereits die heranwachsende starke Konkurrenz erkennen. Siegerin wurde Nina Rogenmoser vor Nina Frei.

Mehrere Sätze abgerungen trotz harter Konkurrenz

Bei den Knaben war die Kategorie U13 mit 13 Teilnehmern sehr gut besucht. Wie vor zwei Jahren setzte sich Alexander Merz gegen alle durch und gewann die Goldmedaille souverän. Bei den U15 lieferten sich Tobias Jost und Tim Wiss einen harten Schlagabtausch. Nach einem knappen Gruppenspiel trafen sich die beiden im Finale wieder, welches wiederum Tobias für sich entschied. Die fünf U11-Teilnehmer spielten mit dem einzigen U13-Spieler in einer Sechsergruppe. Für Luke Bracher (U13) war es zwar eine harte Konkurrenz, trotzdem rang er seinen Gegnern mehrere Sätze ab. Er darf seine Kategorie im Kantonsfinale vertreten. Im U11 gewann Cyril Merz das Finale gegen Noah Rogenmoser.

Zu gewinnen gab es nebst Medaillen und Diplomen auch schöne Naturalpreise sowie einen grosszügigen Geldpreis für die Schulklasse mit den meisten und besten Teilnehmern. Diesen Preis durfte die Klasse von Frau Wismer vom Schulhaus Hagendorn mit neun starken Teilnehmenden entgegennehmen. Schliesslich wurden die Besten der Kategorien mit der Qualifikation für das Kantonalfinale vom 7. Mai 2022 in Steinhausen belohnt (Infos unter www.ttvz.clubdesk.ch). Spielfreudige Kinder und Jugendliche können jederzeit in Schnuppertrainings beim durchführenden Hünenberger Tischtennis Club ihren Bewegungsdrang an den hüpfenden Bällen auslassen. Fotos zur School Trophy und Informationen über den Verein sind unter www.httc.ch zu finden.

Grösste nationale Tischtennis-Veranstaltung

Die Gubler School Trophy ist die grösste nationale Tischtennis-Veranstaltung von Swiss Table Tennis. Jedes Jahr machen mehr als 2500 unlizenzierte Mädchen und Knaben aus allen Landesteilen mit und versuchen sich bis zum Schweizer Final hochzuspielen. So gehören sicherlich auch die Hünenberger Siegerinnen und Sieger zu den Besten dieser 2500 und könnten sich mit der Qualifikation zum Schweizer Finale schon bald eine Gratislizenz erbeuten.