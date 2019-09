Schulhaus Loreto feiert 50. Geburtstag mit heissem Rap und Pausenspielen wie anno dazumal Vor 50 Jahren hat die Oberstufenschule Loreto «als eine der modernsten Schulanlagen der Schweiz» ihren Betrieb aufgenommen. In fünf Jahrzehnten ändern sich zwar viele Ansichten – einige aber ändern sich wohl nie. Daniela Sattler

Pausenspiele wie vor 50 Jahren machen auch heute noch Spass. (Bilder: Maria Schmid, Zug, 27. September 2019)

Die Oberstufenanlage Loreto stand am Freitag ganz im Zeichen ihres 50-Jahr-Jubiläums. Das Nachmittagsprogramm, das unter anderem «Spiele wie vor 50 Jahren» oder Führungen in den «Katakomben» der weitläufigen Schulanlage beinhaltete, begeisterte die rund 400 Schülerinnen und Schüler.

Bereits kurz nach 13 Uhr herrscht bei der aus fünf Trakten bestehenden Schulanlage emsiges Treiben. Blaue und weisse Luftballons zieren das Areal und auf dem Pausenplatz werden Tische und Festbänke aufgestellt.

«Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit», waren Neil Armstrongs legendäre Worte bei der ersten Mondlandung. Ein echt grosser Schritt war für Doris, einer ehemaligen Schülerin, im selben Jahr das erstmalige Betreten der neuen Oberstufenanlage. Bevor diese 1969 in Betrieb genommen wurde, folgten die Oberstufenschüler dem Unterricht nämlich in verschiedensten Schulhäusern der Stadt Zug.

«Eine Zusammenlegung der Oberstufe drängte sich damals aus organisatorischen und schulischen, aber auch finanziellen Gründen auf», sagt Hugo Hayoz, Prorektor Sekundarstufe I. Er entführt die Schüler in der Aula an diesem Nachmittag auf eine kleine nostalgische Zeitreise. Notizen der besagten Doris zu ihrem ersten Schultag und an die Leinwand projektierte Bilder bereichern den Rückblick.

Pausenspiele wie vor 50 Jahren machen auch heute noch Spass.

Viele wunderbare Menschen

Die damals ebenfalls aufgrund der Schülerzunahme errichtete Anlage stösst mit 24 Klassen der Sekundar- und Realschule, mit über 400 Schülerinnen und Schülern sowie 60 Lehrpersonen inzwischen an die Grenzen ihrer Kapazität und kann sicher nicht mehr «zu einer der modernsten Schulanlagen der Schweiz» gezählt werden. Die Ansichten verändern sich in 50 Jahren. Oder vielleicht doch nicht alle?

«Das Gebäude habe ich eher als eine kalte und dunkle Einrichtung in Erinnerung», so die inzwischen wohl 65-jährige Doris in ihren Erinnerungen. «An einem dunklen Novembermorgen kann einem die Welt in der Passage zwischen den Trakten eins und zwei noch grauer und trüber erscheinen, als sie es sonst schon ist», bestätigt der Prorektor in seiner Festrede. «Man gewöhnt sich daran und sie tun ja einiges, um etwas daran zu ändern», meint derweil Ella Bartulović, Real 3 b.

Doch eine Ansicht ändert sich wohl nie. «Die Menschen, die das Gebäude bevölkern, sind mir wichtiger», so Doris. Und Hugo Hayoz bestätigt diese Einstellung: «Wenn ich im Loreto ein und aus gehe, freue ich mich jeden Tag, dass ich so vielen wunderbaren Menschen begegne.»

Mit einer speziellen Begegnung werden die Schüler nach der Festrede belohnt. «Cool mit em Knackeboul», so die einstimmige Resonanz der Schülerinnen und Schüler nach dem Auftritt des Rappers. Vielleicht nicht so cool, aber nostalgisch und spannend sind die «Spiele wie vor 50 Jahren». «Murmeln haben alle schon gesehen, aber was man damit machen kann, haben viele nicht gewusst», so Joëlle Wiget, schulische Heilpädagogin, beim «Murmeln spicken».