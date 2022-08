Schulhausbauten Der Zuger Stadtrat beugt sich dem Druck: Er überarbeitet die Vorlage zum Bau des Herti-Schulhauses Nun sollen das Stadtparlament und die Stimmberechtigte über Umbau, Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Herti befinden. Der Stadtrat hat die am seiner letzten Sitzung beschlossen. Und damit auf den zunehmenden politischen Widerstand reagiert.

An seiner Sitzung vom 23. August 2022 hat der Stadtrat entschieden, auch die Sanierungsvorlage dem politischen Prozess zu unterwerfen. Damit werden das Stadtparlament und letztlich die Stimmberechtigten der Stadt Zug über beide Objektkredite – den Neubau zur Erweiterung wie auch den Umbau und die Sanierung des bestehenden Schulhauses sowie die Installation der Provisorien – befinden. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

So könnte die Schulanlage Herti einmal aussehen. Bild: PD

Mit diesem Vorgehen beabsichtigt der Stadtrat, eine zeitliche Verzögerung für die Umsetzung des Projekts zu vermeiden, was er laut Mitteilung «aufgrund der sich abzeichnenden Schulraumknappheit als essenziell erachtet.» Gleichzeitig anerkennt der Stadtrat, «dass neben den nachstehend erläuterten rechtlichen und sachlichen Überlegungen auch politische Überlegungen zu berücksichtigen sind.»

Der GGR und das Parlament werden somit zeitgleich über zwei Vorlagen beschliessen: Einerseits über einen Objektkredit von 66,29 Millionen Franken für einen Neubau zur Erweiterung der Schulanlage Herti im Süden des Schulareals.

Andererseits einen Objektkredit von 22,8 Millionen. Franken für den Umbau und die Sanierung des Schulhauses Herti als künftigen zentralen Betreuungsstandort sowie 5,31 Millionen Franken für die Installation der Provisorien. Dazu bringt der Stadtrat im Stadtparlament eine entsprechende Vorlage ein. Die Mietkosten für die Provisorien in Höhe von 8,93 Millionen Franken verbleiben als gebundene Ausgabe durch den Stadtrat beschlossen.

Gegen die vom Stadtrat als gebundene Ausgaben beschlossenen Beträge, über die nun neu abgestimmt werden soll, hatte sich vor allem seitens der SVP-Fraktion im Grossen Gemeinderat (GGR) starker Widerstand geregt. Zudem reichte ein Einwohner der Stadt Zug eine Aufsichtsbeschwerde dagegen ein. Diese wird nun zurückgezogen.

Stadtrat rechtfertigt den Entscheid für gebundene Ausgaben

Das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden umschreibt, welche Ausgaben als gebunden gelten. Ausgaben gelten unter anderem dann als gebunden, wenn das Gemeinwesen durch übergeordnetes Recht, durch Beschlüsse der zuständigen Gemeindeorgane oder durch frühere Beschlüsse, zu ihrer Vornahme verpflichtet ist.

Das Finanzhaushaltgesetz geht dabei von einem sehr weitgehenden Begriff der gebundenen Ausgabe aus, heisst es in der Mitteilung weiter. So sind als gebundene Ausgaben namentlich solche erwähnt, welche der Werterhaltung, dem zeitgemässen Unterhalt und dem Umbau von Sachanlagen dienen, ohne dass der Zweck oder die vorhandenen Kapazitäten erheblich verändert werden; ebenso gilt der Ersatz bestehender, nicht mehr den Anforderungen genügenden Sachanlagen als gebunden .

Gestützt auf diese rechtliche Ausgangslage hat der Stadtrat die Sanierungsvorlage im Sinne einer gebundenen Ausgabe in eigener Kompetenz beschlossen. «Diese rechtliche Beurteilung erscheint dem Stadtrat nach wie vor richtig». Auch sachliche Gründe sprechen für die Einordnung des Objektkredits als gebundene Ausgabe, so darf der zeitliche Aspekt nicht ausser Acht gelassen werden.

«Die Weiterentwicklung des bestehenden Schulhauses zum zentralen Betreuungsstandort ermöglicht es, bereits in der ersten Etappe alle dringlich erforderlichen Räume für die Schulergänzende Betreuung des Schulkreises bereitzustellen», so der Stadtrat in der Mitteilung.

Durch die frühzeitige Verabschiedung beabsichtigte der Stadtrat, die Umsetzung und Aufhebung der provisorischen Betreuungsstandorte zeitnah und rechtssicher anzugehen. Der Stadtrat ist der Ansicht, dass es sich bei der Sanierung um ein wichtiges Projekt handelt, welches aufgrund der Raumknappheit keinen Aufschub erlaubt und deshalb zügig umgesetzt werden muss.

Zwar konnten die gestiegenen Schülerzahlen in der Vergangenheit übergangsmässig immer wieder mit Provisorien aufgefangen werden. Die vorhandenen Kapazitäten gelangen nun jedoch definitiv an ihre Grenze.