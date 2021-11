Schulraum Abstimmung über das Grossbauprojekt Wiesental: Das sagen die Baarer Parteien dazu Am 28. November entscheidet die Baarer Stimmbevölkerung, ob für knapp 94 Millionen Franken ein neues Schulhaus gebaut wird. Die Baarer Parteien stimmen dem Projekt zu – kritisieren aber einige Punkte.

So könnte das Areal künftig aussehen. Der Grüngürtel der nahen Lorze wird durch Baumreihen zwischen den Gebäuden fortgesetzt. Visualisierung: Nightnurse Images AG

Die Schule Wiesental in Baar soll neu gebaut werden. Kostenpunkt: 94,32 Millionen Franken. In zwei Etappen soll die bestehende Schule rückgebaut werden. Geplant ist, ein modernes Schulareal mit vier Gebäuden zu errichten. Die neue Schule Wiesental ist als 4,5-Züger konzipiert (4 bis 5 Klassen pro Jahrgang) und beinhaltet neben den Schulzimmern auch eine Aula, eine Bibliothek, ein Gebäude für die schulergänzende Betreuung sowie eine Dreifachturnhalle. Die Baarer Stimmbevölkerung stimmt am 28. November darüber ab – ebenso über das damit einhergehende Turnhallenprovisorium.

Wie stehen die Baarer Parteien dem Grossprojekt gegenüber? Grundsätzlich stimmen sie dem Projekt zu. Die FDP befürwortete das Projekt bei der Parolenfassung einstimmig, wie Vorstandsmitglied Alexandra Müller mitteilt. André Guntern, Präsident der örtlichen ALG, schreibt: «Das Raumprogramm für Schule und Sport ist ausgewiesen.» Auch seitens der SVP ist man überzeugt, dass die Notwendigkeit eines Neubaus «aufgrund der Probleme im Bereich der Fundation und der wachsenden Schülerzahlen im Schulkreis Nord» gegeben sind, wie Präsident Adrian Rogger schreibt.

Uneinig ist man sich über die Angemessenheit des Preises

Über die Notwendigkeit ist man sich einig – an der Investitionssumme scheiden sich jedoch die Geister. Die SVP hält sie für zu hoch und erwartet vom Gemeinderat, «dass er alles Mögliche unternimmt, um die Kosten noch weiter zu reduzieren». Adrian Rogger ergänzt: «In der Verantwortung diesbezüglich steht insbesondere Bauvorsteher Jost Arnold. Er hat es bis jetzt verpasst, Einsparungen vorzunehmen und unnötige Posten wie ‹Kunst am Bau› für 200'000 Franken zusammenzustreichen.» Auch Präsidentin der Mitte Baar, Olivia Bühlmann, schreibt: «Aus Sicht Der Mitte Baar ist es wünschenswert, dass die Kosten von 94.32 Millionen um einiges unterschritten werden, weshalb eine enge Begleitung des Projektes durch die Baukommission begrüsst wird.»

Verwaltungsrat ist bekannt Der Gemeinderat beantragt neben dem Baukredit für das Schulhaus und den Bau eines Turnhallen-Provisoriums eine Bareinlage in der Höhe von 900'000 Franken zur Gründung einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft (gAG). Jene übernähme künftig den Betrieb der Altersheime Baar. Diese gAG soll die neue Trägerschaft für die Altersheime Bahnmatt und Martinspark bilden und damit den Verein Frohes Alter (VFA) ablösen, der selber mit 10 Prozent an der gAG beteiligt sein wird. Die gemeinnützige Aktiengesellschaft wird von einem unabhängigen Verwaltungsrat geführt werden, welcher Anfang des neuen Jahres gewählt wird, wenn das Baarer Stimmvolk die Vorlage annimmt. Laut einer Mitteilung der Gemeinde soll es ein siebenköpfiges Gremium werden. Die designierten Verwaltungsratsmitglieder sind Rita Bruhin (Gesamtleiterin Altersheim Rubiswil in Ibach SZ), Mirjam Gieger (Projektleiterin Gesundheitsförderung), Dana Zumr (Geschäftsführerin, Wirtschaftswissenschaftlerin), Edi Platter (Unternehmensberater), Daniel Grunder (Rechtsanwalt und Notar), Arno Matter (Inhaber und Geschäftsführer Maler Matter) und Thomas Huwyler (Wirtschaftsprüfer, vormals Geschäftsführer ESAF 2019 Zug). Letzterer wird als Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen. (vv)

Anders sieht das die SP. Man bestreitet nicht, dass die Investitionssumme hoch ist. Michael Kalauz rechnet vor, dass sich der Quadratmeterpreis ohne Aussenräume auf zirka 8000 bis 9000 Franken beläuft. Er erläutert:

«Verglichen zu privaten Bauprojekten sind diese Berechnungen vollkommen vernünftig. Gerade wenn man bedenkt, dass eine solche Infrastruktur über Jahrzehnte der täglichen Belastung von Hunderten von Kindern standhalten muss, ist auch der Preis dafür gerechtfertigt.»

Land sollte besser ausgenutzt werden

Das Schulhaus Wiesental muss neu gebaut werden. Archivbild: Werner Schelbert

Seitens der ALG bedauert man, dass ein 50 Jahre altes Schulhaus abgerissen werden muss. André Guntern kommentiert: «Das Beispiel Wiesental zeigt aber, dass Sparen beim Bau von Gebäuden schliesslich teuer werden kann. Es ist zu hoffen, dass mit der hohen Investition ein langfristiges und nachhaltiges Schulhaus geschaffen wird.»



Überdies kritisiert die GLP, die dem Projekt zustimmt, die Ausnutzung des Landes. Martin Zimmermann, Ortsleiter der GLP, führt aus: «Was wir bemängeln, sind die schon etwas gar tiefen Baukörper, welche viel bebaute Fläche benötigen. Da hätten wir auf einigen Baukörpern ein oder eventuell zwei Etagen mehr zu Gunsten von weniger Fläche bevorzugt.» Diese Anordnung widerspreche den Verdichtungsabsichten im Umgang mit der Ressource Land.